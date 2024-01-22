人妻才剛生！婆婆「到場3分鐘」就趕尪回家：妳自己可以吧

▲家家有本難念的經，其中婆媳問題更是棘手。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻抱怨表示，婆婆在她生產後，一直趕老公回家，不要待在醫院陪她，甚至一聽到老公在月子中心，還破口大罵，讓她很無奈。

人妻在Dcard以「生完不到一天她叫老公不要在醫院照顧我」為題發文，表示生產完不到一天，婆婆進來病房不到3分鐘、噓寒問暖結束後，緊接著就是一直勸說老公不要待在醫院照顧她，甚至還反問她「這裡這麼多醫護人員，妳自己待在這也可以吧」，讓她相當傻眼。

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人妻透露，後來轉住到月中，婆婆還在電話裡對老公破口大罵「你到底一直待在那裡幹嘛」，儘管現在距離一段時間，對這件事情一直揮之不去。人妻提到，婆婆私下也常常跟老公打悲情牌「你老婆到現在都還沒有叫過我媽媽」、「我都把你老婆當成親生女兒看待」、「我這個婆婆真的有那麼不好嗎」。

人妻嘆，「我老公聽到他媽對他講這些，他就會想幫他媽講一些好聽話來緩解關係，說什麼我媽真的有幫把你當女兒看之類的，讓我真的覺得很傻眼，什麼都沒做，莫名其妙被這樣對待，還要被扣一頂帽子。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「女人生小孩真的最容易看清夫家嘴臉」、「自己和寶寶要過得開心，給老公自己去處理他媽」、「不用緩解啊，就相敬如賓」、「你老公可能只是想幫忙緩解」。

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