Toyz和超哥是「來電關係」？ 命理師揭姓名學：可當事業夥伴

▲YouTuber超哥和網紅直播主Toyz發生衝突。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

直播主Toyz（劉偉健）日前因嫌YouTuber超哥（黃伯超）的日料餐廳難吃，被對方揍到頭破血流，送醫縫了10幾針，事後提告傷害、殺人未遂等罪。針對此事，命理師從姓名學分析，透露2人其實是來電關係，會導致互相吸引，但可能產生不同的結果。

「不打不相識」，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，Toyz和超哥，名字是來電關係，來電關係會導致互相吸引，如果彼此志同道合，可以共創事業，成為事業夥伴。不過，若是三觀不同，建議離得遠遠的，不然會因為忌妒、眼紅對方的名聲、成就而貴人變小人。

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▲艾菲爾表示，Toyz和超哥其實適合共同創業，但如果三觀不同，建議離越遠越好。（圖／翻攝超派人生臉書）

艾菲爾進一步向《三立新聞》透露，從姓名學來看，Toyz土能量較強，超哥水能量較強，土剋水，假如2人鬧翻，超哥氣勢略輸，這件事會對其造成名聲受損、餐飲形象大傷，因此他建議超哥以和為貴，Toyz要收斂言行，2人好好談就能走向好的收尾。

據了解，Toyz本月20日晚上前往超哥開設的海鮮餐廳用餐，並在現場直播評論店內的「醋飯」不好吃，當他用餐結束要結帳時，雙方戰火點燃，從店內口角演變成當街全武行，Toyz慘被打到全身傷。

警方獲報後，將超哥以現行犯身分逮捕，現場8男1女共9名有人也被全帶回調查。由於超哥拒絕夜間偵訊，隔天早上才被移送地檢署偵辦，在複訊後諭令5萬元交保。

◎民俗說法，僅供參考。

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