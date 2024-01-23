彩虹爺爺控他壞蛋「再也不住眷村」...租鐵皮屋過餘生　睡夢中辭世

▲彩虹爺爺黃永阜一手打造彩虹眷村，近年卻因為與經紀人、彩虹文創創辦人魏丕仁發生糾紛，搬離眷村，改在附近承租鐵皮屋度過餘生。（合成圖／ETtoday製）



記者許權毅／台中報導

台中知名景點彩虹眷村創作者彩虹爺爺黃永阜，今（23）日下午在睡夢中辭世，享嵩壽101歲。但許多人不知道，黃永阜早已不住在彩虹眷村，而是在附近承租鐵皮屋。

回顧這幾年，黃永阜與前經紀人魏丕仁因為合約糾紛，黃大罵魏是「壞蛋、畜生」，魏在2年前則帶人銷毀部分畫作（稱非黃永阜原作），還驚動台中市府向魏提告毀損。然而，彩虹爺爺黃永阜則帶著妻女，搬離一手創作的彩虹眷村，到附近承租鐵皮屋度過餘生。

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▲彩虹眷村2022年被彩虹文創執行長魏丕仁帶頭塗毀部分。（圖／ETtoday資料照，下同）



2022年，彩虹文創執行長魏丕仁（黃永阜當時經紀人）帶著員工塗毀畫作，引起社會軒然大波。雖然魏當時稱，塗銷是因為當時市府只給7天搬遷，不滿跟文化局溝通未果，才塗毀後來團隊創作，黃永阜的原作，都有受到良好保存。

不過，台中市府文化局當時強調，彩虹眷村房舍不動產是市府所有，牆面彩繪是「重要成分」，無論如何都不該改變現狀，認為彩虹文創已經破壞，讓其喪失觀賞價值，堅持提告毀損。

當時黃永阜得知被塗毀一事，在日曆背面寫下「今天聽到彩虹村的畫，被魏丕仁帶頭塗毀，我很難過、很傷心，一輩子的創作，都被他毀了，他是壞人、大壞蛋！」另一封信還用「畜生不得好死」強烈的字句批判魏丕仁。

黃永阜與魏丕仁當年撕破臉，也讓黃搬離彩虹眷村這個傷心地，其中也包含黃妻向媒體投訴，魏丕仁曾經承諾要給彩虹眷村的15%利潤、固定生活費，結果一切變調，讓黃與妻子只能改承租鐵皮屋，拮据度過晚年。

▲彩虹爺爺屋內開始創作，真跡仍保存良好。



魏丕仁當時也數次在媒體上反駁，「要救援爺爺、爺爺有輕度失智、講的話不可信」等等，雙方官司仍在纏訟之中。如今，黃永阜傳出辭世消息，一手打造的彩虹眷村讓人生豐富卻又難熬，也再也無法看見判決結果，讓法律理出公道的一天。