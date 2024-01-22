「風飛沙」幫囚街友3周　辦戶頭供詐騙洗錢！17人被逮全部交保

▲陳姓街友遭詐團囚禁，警逮犯嫌17人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣1名陳姓街友遭詐欺集團以免費提供食宿為由，誘騙到桃園市一處民宅拘禁3個禮拜，拘禁期間陳男銀行帳戶被歹徒作為詐欺、洗錢犯罪用途，直至被列為警示帳戶，陳男才被詐團釋放，所幸人平安無事，未遭凌虐。警方循線查獲詐團林姓主嫌等17人，並查出林嫌是新竹幫派「風飛沙」成員，全案檢方複訊後依詐欺、洗錢等罪嫌，命林等17人以10萬元至20萬元不等金額交保。

▲主嫌林男是新竹幫派「風飛沙」成員，警方攻堅將其逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

據查，陳姓街友（51歲）經常出沒在當地公園，去年10月初里長發現陳男已數天沒出現，擔心陳男安危報警列為失蹤人口。

刑事局中打從165反詐騙系統資料庫分析發現，陳男銀行帳戶遭警示，加上忽然人間蒸發，研判高機率遭到詐團拘禁；同月底，陳男又突然回到公園，警方隨即展開調查。

警方查出，陳男遭詐團以免費提供食宿為誘因，將他帶往桃園市一處民宅拘禁，並帶去銀行開立帳戶，作為詐欺、洗錢轉帳之用，直到遭詐欺的被害人報案，陳男帳戶遭到警示之後，詐團才將陳男釋放。

警方追查，組織本案的幕後主嫌，是新竹幫派「風飛沙」成員林姓男子（27歲），他教唆手下將陳姓街友誘騙拘禁，期間還派人看顧陳男行蹤，禁止陳出入民宅，不過並未對陳施以凌虐，陳未受傷。

警方組成專案小組，報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮偵辦，檢警去年10月底展開第一波攻堅，查獲1處詐欺水房，逮獲林姓主嫌、車手、控房人員等11人；去年12月12日執行第二波查緝，再查獲6名在逃共犯。全案查扣現金140萬元、價值60萬元的金項鍊、價值300萬元的勞力士名錶一只、存摺、手機等贓證物。

警方訊時，林等17人均坦承涉案，供稱擔心若陳姓街友自由行動，恐把犯罪所得直接從帳戶轉走，才將其拘禁。警方依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦，檢方複訊後命林等17人以10萬元至20萬元交保。

▲警方查扣詐團現金140萬元、價值60萬元的金項鍊、價值300萬元的勞力士名錶一只、存摺、手機等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）