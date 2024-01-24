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一群人不怕冷「超哥店外擠到人行道」　鄰居看傻！PTT噴：最愛排隊

網搜小組／劉維榛報導

超哥使出「超派鐵拳」把Toyz打到頭破血流，而醋飯被評論難吃，反而引來吃貨朝聖一番！一名網友表示，他家就在超甲組海鮮餐廳附近，昨天寒流冷到爆，怎料一堆人都站在店外，讓原PO一臉吃驚直呼「晚上經過大排長龍，人都擠在人行道上！」文章曝光後，鄉民熱議「最近的流量密碼話題性，跟風仔當然多！」

一名網友在PTT以「超甲組今晚大排長龍擠爆了」為標題發文，他稱，家裡就在超哥餐廳「超甲組」附近，昨晚經過門口時，看到一群人不畏寒流低溫，似乎要等著進門用餐，讓原PO大驚「晚上經過大排長龍，人都擠在人行道上，大家都是為了超派鐵拳而來，有超甲組好吃要排隊的卦嗎？」

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

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底下網友反虧，「看起來像是在圍事」、「很想知道醋飯有多難吃？」「就變相打廣告阿，台灣人愛湊熱鬧」、「等幾個月後，人潮一樣多再說啦」、「排隊是因為動作很慢」、「明年還在排再說」、「趁老闆出國比較安全？」「幾天後就沒人了啦，廖老大不就演一次了」、「 記得打卡五顆星」、「最近的流量密碼話題性，跟風仔當然多」、「賺爛了！打人出氣又賺一波」、「北部人最愛排隊」。

事實上，Toyz發文稱，好的部分「魚肉好吃沒有腥味、蝦子不錯、湯好喝、茶碗蒸還可以、來這邊可以點湯&生魚片&茶碗蒸」；但難吃部分，「醋飯0分、貝類有沙、廉價海膽本來就很難好吃、鰻魚梅納反應不夠、蟹肉不新鮮」。

而館長陳之漢也開箱超哥餐廳的「丼飯、茶碗蒸、生魚片」等餐點，他評點「首先是粒粒分明啦，沒有黏在一起」，接著又吃生魚片、鮑魚、花枝等，過程中他稱讚好吃，「我吃起來是沒有難吃啊，醋飯也沒事啊」。至於缺點就是開在台北市黃金地段，租金貴導致一份生魚片要賣到500多元，CP值偏薄。

▼館長開箱超哥餐點，頻點頭說好吃。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲「館長」陳之漢開箱超哥的海鮮餐廳「超甲組海鮮•丼飯」，結果疑似把橡皮筋吃下肚。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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