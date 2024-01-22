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大陸 大陸焦點 特派現場

陸公布人均可支配收入　上海、北京首次突破34萬元

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

▲大陸一場招聘會。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局近日公布了大陸31省區市2023年居民人均可支配收入（可支配所得）情况，其中，排名第一、第二的上海、北京雙雙突破了8萬元（人民幣）；排名最末的雲南、貴州、甘肅則不到3萬元（人民幣）。

數據顯示，大陸2023年全年全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素實際增長6.1%。

31省份2023年居民人均可支配收入方面，上海（84834元）、北京（81752元）分列前兩位，且首次突破8萬元（約34萬元新台幣）；隨後是浙江（63830元）；江蘇（52674元）、天津（51271元）分列第四、第五，也是首次突破5萬元（約21萬元新台幣）；廣東（49327元）、福建（45426元）位於4萬元（約17萬元新台幣）區間。

▲共富,農村,工廠。（圖／CFP）

14個省份2023年居民人均可支配收入位於3萬元（約12萬元新台幣）檔位，分別是山東（39890元）、內蒙古（38130元）、遼寧（37992元）、重慶（37595元）、湖南（35895元）、湖北（35146元）、安徽（34893元）、江西（34242元）、海南（33192元）、河北（32903元）、四川（32514元）、陝西（32128元）、寧夏（31604元）、山西（30924元）。其中，寧夏、山西是首次邁入3萬元門檻。

另外還有10個省份居民人均可支配收入不到3萬元，分別是河南（29933元）、吉林（29797元）、黑龍江（29694元）、廣西（29514元）、西藏（28983元）、新疆（28947元）、青海（28587元）、雲南（28421元）、貴州（27098元）、甘肅（25011元）。

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

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