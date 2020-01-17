中國人均收入破3萬人民幣　城鄉差距2.64倍較去年收窄

▲大陸人均可支配收入上升，城鄉差距收窄。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局今（17日）上午，公布2019年全國居民人均可支配收入達3萬0733元（人民幣，下同），比上年名義增長8.9%，為首次突破3萬關口，其中城鎮居民人均可支配收入4萬2359元，農村居民1萬6021元，雖差距仍高達2.64倍，但情況已較去年收窄，顯示大陸在執行脫貧攻堅的成效。

根據數據統計，2019年，大陸人均可支配收入3萬0733元，約合新台幣13萬4013元，比上年名義增長8.9%，扣除價格因素，實際增長5.8%。其中，城鎮居民人均可支配收入4萬2359元，名義增長7.9%，扣除價格因素，實際增長5.0%；農村居民人均可支配收入16021元，增長9.6%，扣除價格因素，實際增長6.2%。

▲人均可支配收入上升也帶動消費成長。（圖／視覺中國CFP）

比去年相比，大陸人均可支配收入從2萬8228元，攀升到3萬0733元，首次突破3萬關口，其中城鎮居民和農村居民可支配收入差距，也從2.68倍，縮窄到2.64倍。

此外，2019年居民人均可支配收入中位數2萬6523元，增長9.0%，中位數是平均數的86.3%。另城鎮居民人均可支配收入中位數3萬9244元，增長7.8%，是平均數的92.6%；農村居民人均可支配收入中位數1萬4389元，增長10.1%，是平均數的89.8%。

另於消費情況上，2019年，大陸居民人均消費支出2萬1559元，比上年名義增長8.6%，扣除價格因素，實際增長5.5%。其中，城鎮居民人均消費支出2萬8063元，增長7.5%，扣除價格因素，實際增長4.6%；農村居民人均消費支出1萬3328元，增長9.9%，扣除價格因素，實際增長6.5%。

若以消費結構來看，2019年成長較快和佔比較多的是食品煙酒消費支出6084元，增長8.0%，占人均消費支出的比重為28.2%；人均居住消費支出5055元，增長8.8%，占人均消費支出的比重為23.4%；人均教育文化娛樂消費支出2513元，增長12.9%，占人均消費支出的比重為11.7%；人均醫療保健消費支出1902元，增長12.9%，占人均消費支出的比重為8.8%。

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