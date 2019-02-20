陸2018人均可支配收入　上海29萬元居首北京次之

▲2018年上海市人均可支配收入，居於全國首位。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸各省市2018年人均可支配收入排名出爐，據國家統計局發布數據顯示，2018年全國居民人均可支配收入2萬8228元人民幣，年增8.7%，其中上海以6萬4183元人民幣（約合新台幣29萬1629元）居首；第二名為北京的6萬2361元人民幣（約合新台幣28萬3351元）。

大陸國家統計局數據顯示，2018年全國居民人均可支配收入為2萬8228元人民幣（約合新台幣12萬8260元），比上年名義增長8.7%，扣除價格因素，實際增長6.5%。

若按地區分，大陸2018年共有北京、天津、內蒙古、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東9個省市區的居民人均可支配收入，超過全國平均水準。

▲大陸居民人均可支配收入和GDP共同成長。圖為上海虹口區的某商品房住宅社區。（圖／CFP）

其中，上海以6萬4183元人民幣居首；第二名為北京的6萬2361元人民幣，浙江達到4萬5840元人民幣排在第三。

另按年增率排名，則是貴州以10.3%的增速位居第一。國家統計局局長寧吉喆表示，2018年居民收入與經濟增長基本同步。全國居民人均可支配收入實際增長6.5%，快於人均GDP的6.1%增速。

此外，目前大陸多地政府工作報告中，亦確立2019年城鄉居民可支配收入的增長目標，包括天津提出，居民人均可支配收入增速高於本地生產總值增速；四川提出，城鄉居民人均可支配收入分別增長8%和9%；安徽省政府工作報告則指出，農村常住居民人均可支配收入增長9%左右等。