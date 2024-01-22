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大陸 大陸焦點 特派現場

河南國小火災「宿舍遭上鎖」13童被活活燒死！生前趴窗上哭喊媽媽

記者鄭思楠／綜合報導

河南省南陽市方城縣119指揮中心1月19日23時00分接報警，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災。事故造成13人遇難，1人受傷。遇難的13人均為該校國小三年級男生，年齡9周歲左右。有住在方城縣的網友表示，學校附近居民都聽見「好多孩子趴在窗戶上，撕心裂肺哭著喊媽媽」。網友說，現場孩子都燒得面目全非，只能靠驗DNA辨識身分。

▲▼河南小學火災。（圖／新華社）

▲河南一國小火災燒死13男童。（圖／新華社）

據《澎湃新聞》《新晚報》報導，在該校就讀的學生不少，均為住在附近村內的孩子，該校2週放假一次，約10天回家一次，一次可在家待4天，這週剛好不放假。《搜狐新聞》則指出，據悉學生於學校留宿時，宿舍是上鎖的，因此宿舍到底該不該鎖門保障孩童安全，也引發討論。

災後現場照片顯示，英才學校3樓其中一間宿舍後窗被燒黑，窗戶裝有鐵柵欄。如果是宿舍門被鎖住，等於鎖死唯一的逃生通道。

據《中國青年報》報導。發生火災事故的獨樹鎮硯山鋪村英才學校是一所涵蓋國小和幼稚園兩個階段的全日制民辦寄宿制學校，占地面積35畝，建築面積約1.7萬平方米，生源地覆蓋方城縣的獨樹、楊樓等鄉鎮的村莊，也有鄰近的平頂山市葉縣保安鎮的學生在此上學。

英才學校推行校園封閉式管理，實行學生生活管理教師全面負責制。學校裡西側是教學區，東側是住宿區，住宿區宿舍窗戶均安裝有防盜網（鐵柵欄），二樓為女生宿舍，三樓為男生宿舍。

▲▼河南小學火災。（圖／新華社）

事故火災點為住宿區三樓的一間男生宿舍，宿舍內住著國小三年級的30多名男生。另有知情人士表示，有學生在窗戶防盜網下側打開了一個小口，從此口跳樓逃生。事故發生後，消防人員進入現場時發現，遇難的13名學生，遺體均在各自床上呈躺睡狀態。

一位進入火災現場的消防人員透露，有一間宿舍著火，且該宿舍疑似為教室改建，宿舍戶型結構與一樓教室基本一樣，宿舍內的床鋪除上下鋪的鋼制床外，還有部分為木制床。事故發生後，消防人員進入現場時發現，遇難的13名學生，遺體均在各自床上呈躺睡狀態。

事故發生後，當地迅即成立事故處置指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。涉事學校負責人已被控制。

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