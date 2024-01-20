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社會 社會焦點 保障人權

男子提領460萬付貨款　警銀查出「警示帳號匯來的」當場逮人

▲▼ 嘉市警打擊詐騙守護嘉人 驚險一刻保住460萬元 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉市警警銀行作打擊詐騙，替民眾守住保住460萬元血汗錢  。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日前一名陸姓男子前往華南銀行嘉義分行，打算提領現金460萬元，行員關懷提問用途為何，陸男只說是貨款，卻對公司名稱及商品支吾其詞，行員認為有異故通報轄區長榮派出所員警，經確認金流發現該筆款項係從另一警示帳戶轉入，當場將陸男依詐欺罪、洗錢防制法現行犯逮捕並查扣新臺幣460萬元，守護民眾辛苦的血汗錢。

▲▼ 嘉市警打擊詐騙守護嘉人 驚險一刻保住460萬元 。（圖／嘉義市警局提供）

鑑於大筆詐騙金流常需至金融機構臨櫃提、匯款，嘉義市警局第一分局長林詔徹大力推動「金勤區」警銀聯防機制，在阻詐防護網成員共同努力下，分局112年攔阻詐騙成效卓著，共計攔阻147件，攔阻金額達7,600萬元，攔阻件數及金額分別較去年增長36%及38%，為提升士氣並且感謝行員，分局副分局長盧宗賢率偵查隊隊長洪茂發、長榮所副所長王文智等人至玉山銀行嘉義分行、國泰世華嘉義分行、華南銀行嘉義分行、凱基銀行嘉義分行、中國信託嘉義分行及第三信用合作社總社等金融機構表揚有功員工外，亦加強阻詐關懷提問宣導，強化嘉市打詐隊警銀防護網量能。

為提升市民防詐知能，分局亦辦理繪圖活動，藉由繪畫方式將反詐意識深植內心，除加深青少年識詐新知學習外，亦使反詐知能深入擴及家長，經由民眾的踴躍參加，以期達到「反詐人人有責，青少年身心由你我守護」之願景。

嘉義市政府警察局第一分局分局長林詔徹提醒民眾，謹記以下原則防止詐騙近身，「網路交友不談錢」、「網路投資陷阱多」、「不明連結勿點擊」、「個人資料不填寫」、「金融帳戶不交付」，有任何疑問請撥打110或165求證，警方亦將持續秉持強勢執法決心，保障民眾之財產安全！

 
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