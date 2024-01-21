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嘉義太保課徵工地稅「去年底決議刪除」　支持反對兩派起衝突

記者翁伊森／嘉義報導

太保市為高鐵嘉義站、故宮南院及縣政府所在地，近年來政府推動設置嘉義科學園區，華泰名品城Outlet將在高鐵特區投資設置，且鄰近馬稠後產業園區、嘉義長庚醫院等，被看好未來發展，因而有建商投資興建大型建案，嘉義縣太保市公所也由2016年起課徵「建築工地臨時稅」，每2年由代表會重新審查，去年底代表會決議刪除。

▲▼ 太保公所市政說明會，市民代表對於工地稅增刪起爭執 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 太保公所市長鄭淑芬市政說明會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 太保公所市政說明會，市民代表對於工地稅增刪起爭執 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 太保公所市政說明會，市民代表對於工地稅增刪起爭執 。（圖／讀者提供）

市公所21日召開市政宣導會，千名市民到場，警方在場部署人力，但提案刪除的代表林淑勉與主張保留的代表蔡聰敏雙方雙方爆發口角，讓現場氣氛一度緊張，所幸警方立即維持秩序，未發生嚴重肢體衝突。市長鄭淑分表示，本週將提覆議，主張繼續徵收。

▲▼ 太保公所市政說明會，市民代表對於工地稅增刪起爭執 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 太保公所市政說明會，市民代表對於工地稅增刪起爭執 ，警方介入。（圖／讀者提供）

太保市建築工地臨時稅於去年11月定期會由林淑勉代表發言主張刪除，贊成刪除的有林淑勉、官汝濃、龔宗勇、許秀燕、蔡覲聰，與支持繼續課徵稅收蔡聰敏、吳宏哲、朱聰麟、葉千田、周玉岸5比5平手，最後由代表會主席葉俊男裁決決議刪除；公所12月22日提請代表會覆議重審，代表會覆議，表決仍為5比5，葉俊男裁決，維持決議至今年底前刪減剩原稅收的一成，明年起刪除。

▲▼ 太保公所市政說明會，市民代表對於工地稅增刪起爭執 。（圖／記者翁伊森攝）

鄭淑分說，代表會刪除建築工地臨時稅，不僅自斷財源也嚴重影響市民福祉，更由於太保市是縣治所在地，公所無審發建築執照和使用執照權力，但建案完成後，毀損的道路及水溝必須由公所善後，衝擊公所財政，建築工地臨時稅稅收每年約800萬元，對於正在發展的太保市未來1年預計稅收超過千萬元。

鄭淑分強調，太保市公所是公務機關，一切依法行政，若有違法事項，皆由審計部及監察院進行查核，況且臨時稅依面積課稅，小型建物不受影響，主要影響大型建案建商，建商興蓋房屋建築，對環境、市容及民眾權益產生影響，需善盡社會責任，回饋市民。

前太保市長、現任縣議員黃榮利說，代表審預算是在刪支出，現在卻是提案刪稅收，不能因為要打擊鄭淑分，而影響太保市39000多人的權益。蔡聰敏說，工地臨時稅對市庫幫助很大，且總樓地板面積約151坪以上才會被課稅，對一般民眾少有影響，他堅持認為要繼續課徵，提供社會福利給市民。

▲▼ 太保公所市政說明會，市民代表對於工地稅增刪起爭執 。（圖／記者翁伊森攝）

▲市民代表林淑勉出席太保公所市政說明會，刪除臨時工地稅。（圖／記者翁伊森攝）

林淑勉說，當初公所課徵工地臨時稅是因負債、財政困難，目前公所已無負債，且民眾陳情課徵此稅，建商仍會把成本轉嫁至消費者身上，市民購屋成本增加；她強調，全縣18鄉鎮市現在太保市持續課徵工地臨時稅，民雄鄉是去年底決議將開徵，她認為必須要公平，而非建商到太保市蓋屋就要被重複課稅。

葉俊男指出，既然是臨時稅，現在市公所市庫充盈，已實施8年，應該停止徵收，因此決議將工地臨時稅實施至今年底後停止徵收，避免重複課稅阻礙地方發展，並希望為太保市引進更多商機，使民眾減輕購屋負擔。

▲▼ 太保公所市政說明會，市民代表對於工地稅增刪起爭執 。（圖／記者翁伊森攝）

 
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