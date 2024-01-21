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社會 社會焦點 保障人權

2個三寶片！賓士搶快左轉鳴喇叭　短褲女「低頭騎車」撞上慘摔

記者許宥孺／高雄報導

一部賓士於綠燈後搶快要左轉，對向的女騎士則疑似低頭看顧踏板上的箱子，未注意車前狀況，雖然賓士長鳴喇叭提醒，不過女騎士還是反應不及，直直撞上賓士右後車門，當場摔個狗吃屎。

▲旗山車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲賓士搶快左轉遭直行機車撞上。（圖／記者許宥孺翻攝）

網路流傳一部行車紀錄器畫面，畫面中錄下，一名女騎士於綠燈後直行，頭不時往下看，疑似是在注意腳踏板上的兩個箱子。對向的賓士則趁機搶快左轉，不過速度不快，眼見對向的女騎士沒有要禮讓的意思，緊急鳴按喇叭，但是低頭的女騎士仍反應不過來，整部機車直直撞上，人車都倒地。

▲▼。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲▼女騎士低頭騎車，撞上左轉搶快的賓士。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲▼。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

網友看完影片後表示，「只能說騎士好酷，雙方速度都很慢竟然還會撞下去」、「好騎士低頭看東西+搶左轉的汽車=發生車禍相撞…」、「兩個寶總是會有機會頂尖對決的」、「切西瓜很狠 ，低頭不看路也很狠，果然不能王見王，一定出事」。

警方證實，這起交通事故發生在高雄市旗山區延平二路、旗屏一路口，轄區於本月19日中午1點多獲報，該路口發生車禍，一名25歲李姓女騎士摔車受傷。員警到場時，李女意識清楚、手腳有多處擦挫傷，由救護人員送往醫院救治後無大礙。而駕駛賓士的62歲陳姓男子則未受傷。

警方調查，62歲陳姓男駕駛、25歲女騎士當時行經事故地點，李女疑似未注意車前狀況，雙方因此發生撞擊致車損人傷，無波及其他人車，雙方駕駛人經酒精檢測後酒測值均為0，詳細肇事原因目前警方正在進一步調查中。

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