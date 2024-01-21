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社會 社會焦點 保障人權

Toyz跛腳被攙扶畫面曝　告殺人未遂理由：超哥+黑衣人都朝頭部打

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

前LOL冠軍、直播主Toyz昨（20日）晚間到網紅超哥開的日料店用餐，飯後因Toyz嫌棄店內的醋飯不好吃，雙方爆發口角，Toyz當場遭超哥痛毆頭破血流。警方獲報到場後，依現行犯逮捕超哥，Toyz今凌晨在律師陪同下，到派出所製作筆錄，結束後他步履蹣跚，一拐一拐地走出來，看起來十分虛弱，最後在2位男友人攙扶下搭車到醫院就醫。

▲▼ Toyz製作完筆錄後，在友人攙扶下離開派出所 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲Toyz製作完筆錄後，在友人攙扶下離開派出所 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

Toyz 20日開直播到超哥經營的日料店用餐，並在超哥面前評價料理「魚好吃，但醋飯不好吃」，結果Toyz結帳走出店外後，與超哥發生口角衝突，超哥一怒之下向對方揮拳鎖喉，嚇得工作人員立刻中斷直播，而警方到場時衝突已經結束，但Toyz頭部不斷流血、狼狽坐在地上，送醫治療後有腦震盪症狀，並縫了10多針。

Toyz今晨做完筆錄後走出派出所，只見他滿臉是傷，走路一拐一拐，看起來十分虛弱，由2位男性友人攙扶，被媒體問到傷勢如何，他表示身體還有點不舒服，「剩下的就由律師來回答，不好意思，謝謝」，便搭車回醫院觀察。

Toyz的林姓律師表示，Toyz受傷蠻嚴重的，且主要傷勢都在頭部，他還原案發經過，表示Toyz昨晚去超哥餐廳用餐，飯後遭超哥夥同數名黑衣人在門口毆打他，整個過程主要都是朝他頭部攻擊，甚至有說要致他於死的意思，因此在製作筆錄時，已對超哥及同夥提出殺人未遂、傷害、恐嚇、組織犯罪防制條例等告訴。

▲▼ 超哥當街痛毆Toyz，遭移送法辦 。 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲超哥當街痛毆Toyz，今早遭移送法辦  。（圖／記者黃彥傑翻攝）

林姓律師表示，Toyz自己也不清楚衝突發生的原因，但他強調無論原因是什麼，在這種情況下，用這麼嚴重的攻擊，都是不對的事情，社會不應該容忍這樣的狀況發生。

而超哥則被員警依傷害罪現行犯逮捕，由於他拒絕夜間偵訊，先留置於安和路派出所，今天上午8時許移送大安分局進行偵訊後，再移送地檢署偵辦。
▲▼Toyz遭超哥暴打頭破一個洞。（圖／翻攝林一泓臉書）
▲Toyz遭超哥暴打頭破一個洞。（圖／翻攝林一泓臉書）

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