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社會 社會焦點 保障人權

特戰兵墜崖亡...當晚才喊「久違了！」　女友悲：他知道大家愛他

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲潘姓特戰士兵19日不明原因墜崖，昨日遺體被尋獲救起。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者許權毅、李陳信得／台中報導

陸軍航空特戰指揮部一名28歲潘姓士兵19日獨自前往馬崙山失蹤，昨日被發現墜落200米斷崖死亡，搜救人員花了6小時才順利將潘男遺體吊掛起。據了解，潘男有交往多年的女友，感情甜蜜，稍早女友透過臉書向親友證實噩耗，堅強地表示「他知道大家愛他，他也同樣愛著你們」，讓人心疼。

潘姓士兵個人臉書留下滿滿回憶，19日晚上進入和平區時，才發文喊「久違了！」與親友互動頻繁，留下許多合照，看得出生前好人緣，如今卻天人永隔。

▲▼特戰兵休假打獵「墜馬崙山百米斷崖」下落不明　垂降搜索中。（圖／記者李陳信得攝）

潘姓士兵有一名穩定交往的女友，稍早透過潘的臉書發聲。「在這裡跟大家報告，（潘男名）已經去當小天使了，相信大家也跟我一樣難過，但請不要難過，他在你們身邊的時候很快樂，現在在天上，也會跟以前和你們在一起一樣快樂，他知道你們是愛著他，同樣的，他也一樣愛著你們，所以你們一定要過得幸福，把他對你們的愛延續下去。」

年僅28歲的潘姓士兵19日晚間跟母親、友人到台中找姑姑，在眾人熟睡後獨自進入馬崙山方向，結果意外墜落斷崖身亡，昨日軍方獲悉後也派遣多名特戰兵支援，搜救小組兵分二路，從溪床往下搬運，另一組人員則從溪床往上接應，共花了6小時將遺體搬運至路面。

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