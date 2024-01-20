台中女見網友遭強闖租屋處性侵！咬肩膀反抗仍被2度逞慾

▲羅男堅持要送小莉東西，還要求送到租屋處，沒想到竟是為了侵犯對方。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小莉（化名）先前透過交友軟體，認識了羅姓男子，沒想到對方藉故來到她家，接著就露出真面目，伸出狼爪動手侵犯，嚇得她啃咬對方的肩膀，並說出「如果你想要再聯絡，現在就不應該做違反我意願的事」等話語，羅男才停手。台中高分院審理後，撤銷原判決，依照強制性交罪，判羅男3年6月有期徒刑。

根據判決書內容，小莉先前透過交友軟體，認識了羅姓男子，2人閒聊了大概一個星期，對方突然想約在她的工作地點、住處見面。小莉認為，2人仍不太熟識，於是同意了見面的請求，但約見的地點則是在超商。

抵達超商以後，羅男突然開口詢問「要不要交往」，小莉予以拒絕，但2人仍舊在超商聊天，沒有發生不愉快。

後來小莉打算回家，羅男卻藉故在超商買東西贈送，並且堅持親自把東西送小莉的租屋處，眼見實在拗不過對方，她只能勉強同意，上樓後也立即把窗戶打開、並且沒有關門，以防真的發生意外時，求救聲沒有辦法傳出去。

▲羅男踏入小莉的租屋處，隨即展露本性，2度動手侵犯對方。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



豈料羅男上樓以後，露出了真面目，先把租屋處大門關閉，接著又對小莉毛手毛腳。眼見小莉反抗，羅男竟變本加厲，透過自身體型優勢，將對方壓在床上，接著動手性侵得逞。

小莉在過程中不斷反抗，並且咬了羅男的肩膀，對方才終於停手。沒想到，小莉以為得救，但2人繼續聊天沒多久，羅男又動手施暴，對小莉性侵得逞，嚇得小莉喊「如果你想要再聯絡，現在就不應該做違反我意願的事」。

羅男聽見小莉的說法，終於罷手、穿上衣服離開。小莉得救以後，嚇得報警提告。

對此，羅男則表示，在超商時2人就有親密行為，後來送了對方回家，在取得同意的情況下愛撫，直到要進行最後一步時，小莉以「太快」為由拒絕，所以他才離開，可能是後來的聊天過程中發生不愉快，小莉才報警提告。

台中地院審理後，不採信羅男的說法，依照強制性交罪判處4年有期徒刑。羅男對此不服、提起上訴，而台中高分院則認為，衡量案件的情況，判處4年有期徒刑仍偏重，因此撤銷原判決，改依強制性交罪，判處3年6月，全案仍可上訴。