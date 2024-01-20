獨／饕客心碎！台中高檔柴燒牛排餐廳傳歇業頂讓　原因曝光

▲台中熱門餐廳FORE炙燒牛排，在臉書社團貼出頂讓文章，讓不少饕客訝異不已。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

位在台中五權西四街、不少饕客心中愛店的FORE restaurant 柴燒牛排館驚傳頂讓歇業。業者臉書社團發文要將餐廳頂讓，希望有適合品牌接手，消息曝光，也讓饕客不可置信及心碎，直呼「不會吧，最愛的店！」至於頂讓原因，記者嘗試聯繫業者，但業者低調不願受訪。

業者在臉書社團貼文頂讓，透露「因無暇顧及，故惜頂讓」，要將1、2樓店內全部設備連帶裝潢全都頂讓，坪數約莫200坪左右，月租金20萬元。記者嘗試聯繫業者，想了解頂讓原因，但對方不願受訪。不過據了解，頂讓原因除了股東內部之間問題外，人力嚴重短缺，對於相當講究外場服務的FORE餐廳而言也是重傷害，因此決定歇業。

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▲FORE以柴燒方式料理牛排，瞬間擄獲不少饕客的心。（圖／記者游瓊華攝）



FORE restaurant在2018年12月開幕，當時以柴燒方式料理美國Prime等級牛排，讓餐點不僅有滿滿肉香及肉汁，還有濃郁的柴火香氣，搭配店內裝潢，瞬間在台中造成轟動，也擄獲不少饕客的心。餐廳是老屋拉皮重生，店內的大片落地窗設計加上工業風的裝潢，還曾讓餐廳奪下國際設計大獎，如今餐廳傳出頂讓，讓不少饕客心碎。