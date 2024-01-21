女大生當街被上銬！穿「露肚裝戰袍」夜店狂嗨　酒駕撞人還笑

▲台中一名林姓女大生（中）夜店狂歡整夜後酒駕上路，被當場上銬逮捕，過程中疑似嘻笑，引起被撞騎士不滿，當場開嗆。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中一名19歲林姓女大生8日跟好友到夜店狂歡，結果2人要回家時騎車上路，林女不慎撞上另名雙載騎士，4人摔成一團。警方到場後馬上聞到林女酒味，一測發現高達0.43mg/L，林女簽單過程中還嘻笑，讓挨撞女子不滿當場教訓「不要這樣開玩笑喔！」最終林女被依規定上銬逮捕，依法送辦，後座友人也遭開罰，上了一堂「社會課」。

第一警分局公益所指出，8日清晨接獲民眾報案，指出西區向上路與忠明南路口發生追撞車禍。警方到場後，發現是一名19歲林姓女大生跟朋友騎乘機車，要過路口時疑似要闖紅燈，撞上另外一名正在停等雙載女騎士，現場一片狼藉，車殼碎片散落一地，4人均受傷。

▲▼林女載著朋友，在向上路與忠明南路口追撞另名雙載女騎士，4人摔成一團。（圖／記者許權毅翻攝）



警方到場後發現林女散發酒味，對她實施酒測，經測量發現酒測值高達0.43mg/L，嚴重超過法定標準值。林女正在簽名時，疑似還在嘻笑，遭撞的女子不滿當場開嗆：「不要這樣開玩笑喔！你自己本來就該注意，你還闖紅燈欸小姐！」林女尷尬地只回「蛤？」不敢多說。

▲林女因酒測值超標，被當場上銬逮捕送辦。（圖／記者許權毅翻攝）



由於林女酒測值超過0.25mg/l涉及公共危險罪，當場被依規定上銬逮捕。後座友人則依照道交條例第35條規定，駕駛人酒測值超過0.25mg/l，同車乘客將處6000元以上9000元以下罰鍰。

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