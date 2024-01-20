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社會 社會焦點 保障人權

獨／找到了！休假訪親友竟「墜百米斷崖」　特戰兵尋獲已無氣息

▲▼特戰兵休假打獵「墜馬崙山百米斷崖」下落不明　垂降搜索中。（圖／記者李陳信得攝）

▲特戰兵潘男的帽子懸掛在樹枝上，人不幸墜崖沒有氣息。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者李陳信得、莊智勝／台中報導

桃園龍潭的陸軍航空特戰指揮部潘姓士兵昨(19日)與親友前和平谷關出遊，昨深夜獨自一人前往馬崙山附近，至今晨都未返回，好友沿著登山步道尋人，赫見潘男帽子懸掛在樹枝上、疑似摔落百米斷崖，因此報案求助。軍方獲悉後也派遣多名特戰兵支援，稍早下午2時40分許終於尋獲潘男身影，人卡在墜落點約150至200公尺處，已經沒有氣息，目前正在進行吊掛中。

據了解，潘姓士兵相當孝順，獨自一人從軍，靠著軍餉扶養母親及生病的哥哥，家中經濟重擔全由他一肩挑起；19日當天，潘男趁著過年前休假與母親和友人前往和平谷關拜訪姑姑，未料潘竟趁著大家熟睡時，獨自一人走進馬崙山，自此失聯。

家屬清晨醒來時未見潘男，因此沿著登山步道搜索，未料竟在登山口約50公尺處的斷崖旁看見潘男帽子高懸樹梢上，研判可能失足跌落百米斷崖，因此急忙報案求救。谷關分隊長帶領警義消人員分成三組在附近搜尋，也在疑似摔落點架設繩索垂降搜索，但因山谷深達200米，也請空拍機前往協助；軍方得知後也出動多名特戰兵到場支援。

現場搜救員操作空拍機，於下午2時21分在斷崖下方河床上拍到疑似人形，搜救員立即垂降下切溪谷確認，到達空拍機拍攝位置後，經回傳照片給家屬，確認就是失蹤的潘男，當時他已經沒有生命氣息，目前正在進行吊掛作業中。

▲▼特戰兵休假打獵「墜馬崙山百米斷崖」下落不明　垂降搜索中。（圖／記者李陳信得攝）

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