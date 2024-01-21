Toyz「頭頂破洞狂冒血」傷勢照曝！　超哥殺人未遂送辦

記者張靖榕／綜合報導

網紅直播主Toyz昨（20日）到YouTuber超哥餐廳用餐，因嫌棄醋飯不好吃爆發口角，當場遭超哥痛毆爆血，送往仁愛醫院治療。他頭部「破洞」照片很快在臉書曝光，周圍頭髮都被剃光，縫了至少10針，全身多處擦挫傷。

▲Toyz遭超哥暴打頭破一個洞，背部大面積擦挫傷。（圖／翻攝林姓友人臉書，下同）



Toyz林姓友人在臉書分享傷勢照片，表示是Toyz傳給他的，可見Toyz頭頂位置一道裂開的傷口，流出大量鮮血，周圍頭髮都已剃光，背部大面積擦挫傷。林姓友人直呼，「這是法治社會嗎？意見不合就可以把人打成這樣，我都懷疑台灣不是台灣了」，還標記和Toyz有過不愉快的館長，問「你怎麼看」，之後被網友抨擊才把問館長那段編輯掉。

網友看到照片痛批，「（超派）殺人是不是？您還真高尚阿，無法接受自己的不足，講不贏人就動手」、「而且還不止一個人動手，真的無恥到極點」、「扯爆」、「打人就輸了沒什麼好講的」、「殺人未遂」。

也有不少網友質疑這批照片是「假的」、「造謠」，但有網友轉傳照片求證，被Toyz另名友人「蹦闆」證實「是真的」。

31歲的Toyz劉偉健20日到超哥的日式料理店用餐，飯前在臉書PO了限時動態「來吃偶像的海鮮」並附上直播連結，飯後評論該店「魚好吃，醋飯不好吃」，並在店外與44歲的超哥直播起口角，當場遭超哥暴打頭部爆血，送醫後縫了至少10針。超哥則被警方以現行犯逮捕帶回大安分局。

▲Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）



由於Toyz送醫前未提告，警方原本將依社會秩序維護法裁罰「超哥」，但Toyz委託律師指出，超哥主要都是朝Toyz頭部進行攻擊，甚至在過程當中有要致他於死的意圖，因此Toyz出院後前往警局，對超哥及同夥一併提告傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事告訴，員警立即以準現行犯身分逮捕超哥。