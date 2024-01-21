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開「保時捷凱燕」赴北檢接超哥！大咖駕駛身分曝　頻道擁95萬訂閱

記者閔文昱／綜合報導 

YouTuber超哥昨（20）日因被直播主Toyz嫌棄其日料店的醋飯不好吃，當街將對方打到頭破血流，今在檢方複訊後以5萬元交保。超哥交保後走出北檢，先是向社會大眾道歉，「我昨天一時失慮，用了『超派鐵拳』，揍了他(Toyz)一頓！」隨後和老婆蘇菲一起搭乘白色保時捷凱燕離開北檢。而駕駛該輛豪車的，正是資深汽車收藏家、YouTuber彭昱凱（阿凱）。

超哥因痛毆Toyz被依涉嫌傷害罪遭帶回警局，今日移送地檢署複訊後，諭知5萬元交保，他離開地檢署時受訪，對此次風波道歉「打人是不對的」，但他認為Toyz昨晚明顯就是上門挑釁，直言應該沒有一個男人能接受這種羞辱，「一直踩一直踩，不收錢也不是，拿最好的款待也不是」，如果時間倒轉一次的話，他還是會揍Toyz，接著他就快步坐上一台白色保時捷凱燕後座，老婆蘇菲則坐在副駕駛座等他，夫妻倆隨即乘車離開北檢。

▲▼ 當街揍Toyz，超哥5萬元交保 。（圖／記者黃彥傑攝）

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▲當街揍Toyz，超哥5萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝）

值得注意的是，YouTuber彭昱凱（阿凱）稍早也在臉書PO出和超哥合照，只見他坐在駕駛座，而超哥則坐在後座，2人一同對著鏡頭露出微笑，看似心情並未受到影響。而彭昱凱隨後也在YouTube發佈影片證實，當時正是由他載著蘇菲一同到北檢去接超哥。

事實上，彭昱凱的正職是Mitsubishi業務，私下與超哥交情甚篤，過去就曾讓對方開箱自家車庫，而他也曾登上2019年「台灣Youtuber近30天觀看量」第9名，在當時觀看量達1495萬，影片以日常為主，拍攝自己的工作日記、女兒日記，偶爾也會開箱各種年節禮盒、零食以及科技產品，如今已擁有95萬的訂閱數，贏過許多全職YouTuber。

▲資深汽車收藏家、YouTuber彭昱凱（阿凱）開著白色保時捷凱燕到北檢接超哥。（圖／翻攝自Facebook／彭昱凱）

▲資深汽車收藏家、YouTuber彭昱凱（阿凱）開著白色保時捷凱燕到北檢接超哥。（圖／翻攝自Facebook／彭昱凱）

回顧這起事件， Toyz昨晚開直播帶負責直播的攝影師、1名粉絲及一名女童到餐廳用餐，Toyz還對著直播鏡頭強調「你知道為什麼要帶安安來嗎？就是有小朋友在、他不敢亂來」，但Toyz到超哥店內用餐不改其自稱「美食公道伯」作風，直接點超哥開設的海鮮店「醋飯不好吃」，店內員工見Toyz來勢洶洶，趕緊通知超哥回來處理。

兩人在店外面爆發口角，超哥直接勾住Toyz脖子，在延吉街路旁大打出手，Toyz頭部被重拳連擊有多處撕裂傷遭、警消到場緊急將他送往仁愛醫院治療，經醫師診斷發現Toyz頭部撕裂傷需逢10多針。動手的超哥則被警方帶回，經Toyz與律師討論後，對超哥提告傷害、殺人未遂、恐嚇、組織犯罪等罪名。

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