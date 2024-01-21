帶粉絲+女童4人直播避衝突　Toyz仍遭爆打！警加強超哥餐廳維安

▲Toyz開直播到超哥餐廳批評食材不好，遭暴怒的超哥爆打。（圖／翻攝YouTube、1988.bomb-蹦闆IG）

記者張君豪／台北報導

本名劉偉健的網紅Toyz，20日晚間帶著親友到北市大安區延吉街228號另名YouTuber超哥開的日本料理店「超甲組」用餐，由於Toyz之前曾批評過超哥的超派雞排根本暴利，以及批評超哥雞排店倒餿水油等，雙方早已交惡。

Toyz昨晚去開直播也有準備，他進入店內時有負責直播的攝影師、1名粉絲及一名女童，Toyz認為他們4人一起去超哥的「超甲組」海鮮店開直播應不至於發生嚴重衝突，未料超哥覺得Toyz多次挑釁，甚至登門踏戶開直播批評店內食材，憤而動手爆打Toyz，兩名擁有龐大流量的網紅做出最壞示範。

▲超哥當街痛毆Toyz遭移送法辦。（圖／記者黃彥傑翻攝）

根據警方調閱店內監視器，發現在場8男1女僅有超哥及另名林姓男子有動手，據Toyz向警方反映，超哥用手勾住他脖子猛敲，另外店內員工也圍毆他，但根據監視器畫面僅有一名男子助拳、用腳猛踹Toyz，其他男女員工則是上前拉開盛怒的超哥，並未參與鬥毆，警方帶回超哥後詢問出腿男子是誰，證實是超哥店內友人林男涉案，警將火速約談林男到案送辦。

大安警方對此案件相當重視，也憂心兩名網紅在網路有極大號召力，籲請雙方粉絲、支持者冷靜，今晚大安分局也將對延吉街Toyz被毆打現場、該海鮮餐廳增派警力巡邏維安，避免有粉絲到場啟釁引發更大衝突。

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