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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解析新潮流／最強派系到底多強一次看懂　民進黨會倒但他們不會垮

▲中華足協入厝酒會，理事長邱義仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲新潮流四大元老之一邱義仁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

2024大選落幕，回顧大選期間，藍白陣營攻擊議題中，最常出現的民進黨派系當屬「新潮流」，甚至還喊出「新潮流不倒，台灣不會好」。而民進黨籍總統當選人賴清德，在贏得選戰後，馬上宣布退出新潮流運作，並稱此舉是為了更客觀推動國政。究竟新潮流是一個什麼樣的派系，會讓藍白陣營恨得牙癢癢的？

《ETtoday新聞雲》彙整新潮流的歷史脈絡，從中可以得知這是一個紀律嚴明、紮實組織的派系，有系統性、持續性的在培育人才，讓他們擁有龐大人才庫，因此政壇流傳著「民進黨會倒，但新潮流不會垮」的說法，他們作風強悍卻又一直秉持「老二哲學」，只在黨政核心的周圍做事。

紀律嚴明，四大元老照樣開鍘

新潮流的前身，要從1983年談起，當時黨外雜誌編輯與黨外作家成立「黨外編輯作家聯誼會」，簡稱「黨外編聯會」；到了1984年，創刊雜誌《新潮流雜誌》的編採與撰稿人員為班底組成新潮流，也就是當時著稱的「十八飛鷹」，創立者包括，邱義仁、洪奇昌、吳乃仁、林濁水，稱為新潮流四大元老。

新潮流是以「紀律嚴明」聞名，組織極為扎實，有列寧式核心經營組織的味道，採行「集中民主制」，有「台灣獨立」、「群眾運動」、「社會民主主義」等三大主張。

前《深耕》雜誌總編輯林世煜在接受中研院近代史研究所副研究員的陳儀深訪問時表示，邱義仁建立了列寧式核心菁英的組織，採集中民主制，一直是民進黨內行動最「整齊」的次團體。他說，新潮流是「黨中之黨」，要進入新潮流跟信教一樣，必須有長老引介，通過教義問答接受洗禮。

新潮流跟一般民進黨派系不同，不是聯誼性質、不可隨意加入，而是採「推薦制度」，必須由2位幹部成員推薦，並且在未來一至兩年間，對加入者進行觀察，從其專業能力、操守、忠誠度等進行考核，通過考核才正式成為新潮流成員。

新潮流的紀律有多嚴明？從新潮流對四大元老之一的洪奇昌開鍘就可見端倪。洪奇昌在2016年政黨輪替之前，常常跟國民黨的蘇起等人來往，在兩岸事務與談話中，常常跟派系的兩岸政策有不小的衝突；因此，在蔡英文520就職前，火速宣布洪奇昌退出新潮流；對此，洪奇昌受訪時還說，當時新系幹部是直接「告知」他，不是跟他討論的。

▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

▲▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

最具系統性培養人才

新潮流不同於其他政黨或派系，他們是國內最有系統性、最具持續性的在培養年輕人才，甚至資助年輕人出國留學；而從基層逐步培養，好比擔任助理、黨務工作、國會歷練，再到行政部門，最後成為政務官、國會議員、縣市首長，都有系統性在栽培，這讓新潮流成為國內政壇，人才庫最豐沛的派系。

在人才的挖掘上，會先觀察青年營隊找對政治工作、公共議題有興趣的學生，以及學生運動、社會青年領袖運動的參與者；或者是民進黨中央黨部、地方黨部、地方政府的年輕幕僚。新潮流不會馬上邀請這些年輕人加入，而是會有一段一至兩年的觀察期，覺得是可栽培的璞玉，才會正式遞出邀請加入。

在年輕人接受邀請之後，同樣要從最基層開始歷練，好比擔任民意代表的服務處助理、議員或國會辦公室助理，且實際參與議員、立委候選人的助選；倘若真是可塑之才，會願意資助送出國讀書再進修。這段歷練的期程，起碼二至三年甚至更久。

在歷練到一定程度之後，派系會依照其個性與能力進行未來規劃，初步就分成「選舉型」、「幕僚型」二條路。在選舉型人才方面，就是培養投入議員、立委選戰，進而挑戰參選市長或入閣，好比議員梁文傑、吳思瑤等人就是顯著的例子。

幕僚型人才方面，則是會被送到部會首長身邊擔任機要幕僚，再者成為地方的局處首長，甚至未來入閣。好比國安會副秘書長陳文政，高雄市前副市長許立明，後來也出任民進黨秘書長，而高雄市前副市長史哲，後來也出任文化部長一職。

再舉一個例子，新潮流是如何栽培擔任賴清德競選總部發言人陳世凱的？過去擔任春雨文教基金會執行長的蔡其昌，找到還在東海大學就讀政治所的陳世凱，邀請他擔任春雨文教基金會副執行長。

當時的陳世凱尚未加入民進黨，更沒有派系色彩，在他舉辦春雨營隊後，過了好一段時間，新潮流才正式邀請他「入流」。爾後，培養他擔任民進黨台中縣黨部副執行長、邱太三縣長競選總部副執行長、蔡其昌國會辦公室主任等工作，且順利當選台中市議員；甚至，他在台中第二選區立委補選一戰，對上國民黨地方勢力極強的顏寬恒， 僅以1000多票惜敗，打響名號，後來出任賴清德競選總部發言人一職。

正因為新潮流對人才培養的重視，在2000年、2016年陳水扁、蔡英文取得中央執政時，需要大量人才進入政府系統時，總會被各界埋怨「怎麼又是新潮流」。過去在阿扁時代，姚嘉文等人就曾砲轟「新潮流整碗捧去」；蔡英文執政時代，除了中央政務官外，連台水、中油等，都有新潮流成員的身影，這也不免讓新潮流引來罵名，總是能搶眾多占高位，而這次總統選戰，國民黨總統候選人侯友宜就不斷批評，新潮流「吃銅吃鐵」。

▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

▲▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

十一寇事件，新潮流陷入低潮；轉進地方拚重生

陳水扁在2006年陷入執政危機，紅衫軍發起倒扁運動，當時立委初選期間，有人發起內部檢討，結果被挺扁深綠支持者點名11人，不得被黨中央提名擔任公職；其中，李文忠、林濁水、洪奇昌、段宜康、沈發惠、蔡其昌、林樹山，都屬新潮流，另也有正義連線3人，包括沈富雄、鄭運鵬與郭正亮，以及扁系羅文嘉。

最後，這11人，在黨內初選全數落敗，而邱義仁因為夾在扁政府，以及新潮流之間，最終只好選擇退流。黨內人士回憶起那個時期，大家普遍認為民進黨應該10年爬不起來，而新潮流則轉換策略「轉進地方」，強化地方實力的經營。

2006年，陳菊參選高雄市長，民進黨即便士氣低迷，但仍以1000多票險勝國民黨的對手黃俊英，算是幫助新潮流留住一口氣；後來，2009年，賴清德也參選台南市長，2010年繼續代表參加改制後大台南市長選舉。兩場關鍵戰役，不僅幫民進黨守住台南、高雄二大重要城市，也確實幫新潮流續命。

在2008年民進黨大潰敗，民進黨中央黨部幕僚減半，中央政府人才無處安放，最後全放到民進黨所剩無幾的根據地，台南、高雄等地方政府，一方面安置人才，一方面也繼續歷練人才。

▲監察院長陳菊出席「勞動部喬遷典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳菊在2008年民進黨潰敗之後，投入高雄市長選舉，幫助民進黨與新潮流爭取了最後一線喘息空間。（資料照／記者林敬旻攝）

2014年新潮流搶佔全國6縣市

2014年地方選舉，新潮流「轉進地方」策略的成果開始兌現，不僅陳菊、賴清德成功連任高雄與台南市長；林聰賢也以歷史最高得票率成功連任宜蘭縣長；魏明谷搶下彰化縣長，並且贏了國民黨10萬多票，創下新高紀錄；而潘孟安也狂贏國民黨12萬票，拿下屏東縣長；鄭文燦也以47歲之姿，成功搶下桃園市長寶座。

總體來看，在全國22縣市中，新潮流就佔據6席，六都佔據三都，根據統計，當時新潮流所治理的縣市人口，就佔了全台將近四成之多。

秉持老二哲學

新潮流長期以來秉持「老二哲學」的精神，在賴清德之前，從未有人挑戰總統大位，多以擔任地方首長、部會首長、黨政要角，甚至是「造王者」的角色。

2000年，邱義仁就出任陳水扁的競選總部執行總幹事，在陳水扁順利當選總統，達成政黨輪替之後，出任國安會秘書長；而吳乃仁則出任黨秘書長；都屬黨政要職，但也都屬幕僚長性質。

在2008年時，民進黨陷入傾頹的困境，新潮流力挺蔡英文接下黨主席的重擔，成功擊退獨派大老辜寬敏；同時，新潮流開始「轉進地方」的策略，並在2014年攻下全國6個縣市，尤其搶佔桃園市、台南市與高雄市等三都。

在2016年時，新潮流同樣力挺蔡英文參選總統，並在當選後，由林錫耀出任行政院副院長，而蔡其昌則成功當選立法院副院長；在2017年時，蔡英文首任閣揆林全卸任，由賴清德出任行政院長一職，而至此也是新潮流成員中，罕見有要角流露出問鼎大位的企圖。

2018年九合一大選，民進黨潰敗，賴清德辭去閣揆，由友好派系蘇系接掌；2020年總統大選，蔡英文由林錫耀出任競選總幹事，順利以817萬票，寫下選舉史上最高票紀錄；一直到2024年，賴清德順利當選總統，打破台灣選舉「8年魔咒」。

雖然賴清德屬新潮流，但其實他早早就已經淡出新潮流的派系運作，但新潮流近日還是發出新聞稿，宣布賴清德不再是新潮流一員。新系立委郭國文表示，賴清德作為未來的國家元首，不應該被定位為單一政黨或派系，站在國家的高度，賴清德這個決定是對職務的尊重，也具團結黨內的意義。

▼新潮流秉持老二哲學，一向只當造王者，如今賴清德成為新潮流首位登上總統大位的政治人物。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

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