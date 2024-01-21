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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

史上首次！　賴清德將赴立院出席綠委共識營與黨團會議

▲▼中選會致送第十六任總統、副總統當選證書予賴清德、蕭美琴。（圖／民進黨提供）

▲賴清德將赴立院主持民進黨黨團會議。（圖／民進黨）

文／中央社

民進黨立法院黨團將於23日舉行新科立委共識營、29日舉行黨團會議，現任副總統、民進黨主席、總統當選人賴清德將赴立院，親自主持這2場會議，立法院人士表示，此為史上首例，立院將強化維安等措施。

2024年立委選舉落幕，新國會呈現3黨不過半，對於立法正副院長選舉，藍綠白3黨黨團嚴陣以待，民眾黨率先提出國會改革4大主張，強調團進團出、不接受遊說；國民黨不分區立委當選人韓國瑜則與立委江啟臣搭檔「韓江配」，而立委傅崐萁也喊話啟動國會改革5大主張，引發關注。

對於國民黨內部韓國瑜、傅崐萁等表態，民進黨立法院黨團總召柯建銘20日晚間受訪回應，國民黨的家務事，不予置評。

柯建銘表示，面對新國會正副院長選舉，民進黨團依舊由現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌「堃昌配」續戰，民進黨團23日將舉辦第11屆新科立委共識營，現任副總統、民進黨主席、總統當選人賴清德將親自出席。

柯建銘強調，民進黨團29日舉行黨團會議，賴清德也將親自出席黨團會議，此為史上罕見副總統、現任黨主席與總統當選人，出席在立法院舉辦的新科立委共識營與黨團會議。

據立法院人士指出，綠營新科立委共識營暫定在接見外賓的立法院紅樓簡報室舉行，賴清德除回娘家到立院，並接連出席新國會民進黨團2場重要會議，展現他對新國會的重視與期待。此為立院首例，將做好強化維安規格等相關措施。

2024年總統、立委選舉結果13日出爐，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選新任正副總統，國民黨雖輸掉總統大選，但成功翻轉部分立委選區成為國會最大黨，加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現3黨不過半局面。

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