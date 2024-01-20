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鍾肇政百歲冥誕　蘇俊賓獻插畫盼桃園旅遊因文學更有深度

▲鍾肇政百歲冥誕，蘇俊賓獻插畫致敬

▲鍾肇政百歲冥誕，桃園市副市長蘇俊賓獻插畫致敬。左圖為小泉八雲。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓20日出席於東吳大學、舉辦的台灣國寶級文學家-鍾肇政百歲冥誕紀念國際學術研討會表示，文學之於一個城市，可以說是最深一層的面貌。他今天出席研討會前，特地親自手繪了「鍾老」插畫，除了是跟大師致敬，也是希望藉由插畫，讓文學、城市，校園的連結，和大家有更高的共鳴。

蘇俊賓也透露他的母親是書迷，小時候常常跟著媽媽逛舊書攤和早期常見的小貨車書店，鍾老《魯冰花》就是在當年第一次接觸到；而魯冰花的故事，深刻描繪那個年代的社會結構，對於自己小小的心靈而言，有另外的體會。當年，國小三年級的蘇俊賓，因為喜歡塗鴉，報名桃園國小美術班，信心滿滿的應考，可惜沒能獲選，小小心靈其實是有點在意。

▲鍾肇政百歲冥誕，蘇俊賓獻插畫致敬

▲鍾肇政百歲冥誕，桃園市副市長蘇俊賓獻插畫致敬。(圖／市府提供)

直到看到《魯冰花》故事主角古阿明，給了他很大啟蒙，或者說開啟另外思考。他安慰自己也許不是沒有天份，只是和世俗的主流價值不同。這個力量，不曉得是真是假，總之支撐了他持續願意動筆畫畫。除了分享和鍾老的文學的連結，蘇俊賓也提到，文學之於一個城市，可以說是最深一層的面貌。

一個沒有文學的城市，是沒有辦法吸引旅客駐足太久的，景點的好吃好玩，只是表象，缺乏故事的景點，往往不長久。旅客最希望的是能夠看到城市的故事，而文學的發覺和探索，正是源源不絕的故事來源。有了文學的基礎，就會有更多故事和素材可以深度挖掘，讓更多人想要藉由這個文化來認識這座城市。

蘇俊賓在會場也分享多年前在日本追尋日本怪談文學的鼻祖小泉八雲足跡所畫下的兩張旅繪，描述文學和一個城市之間的關聯，搭配今天一早畫下的鍾老插畫，分享文學家和城市的故事。

▲鍾肇政百歲冥誕，蘇俊賓獻插畫致敬

蘇俊賓解釋為什麼會有這個連結。當年的書車，除了《魯冰花》最愛看的是鬼故事，多年後才知道，熟悉的這些鬼故事，都是來自日本的怪談文學鼻祖，一個旅居日本的希臘人小泉八雲，研究越深就越崇拜這個作家，曾經為了小泉追到日本松江的小泉八雲紀念館，後來發現，小泉也曾經在新宿住了一段時間，新宿的小泉故居也變成小泉迷的景點。他以此為例表達，「城市有了文學才更迷人」。

蘇俊賓說，桃園市政府會全力支持豐富在龍潭的鍾肇政的足跡文學地景，就是這個考量。包含鍾肇政生活園區、武德殿及龍元宮，把這些故事和景點串進來，就好比松江或新宿的小泉八雲景點，在桃園龍潭不僅延續鍾老的文學基礎，也讓桃園的旅遊更加有深度。

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