靈鷲山桃園普仁獎頒獎表揚143個小太陽　人數歷年新高

▲靈鷲山桃園普仁獎頒獎。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

第21屆靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮，14日在桃園高中舉辦，表揚143位品德優秀的學子，人數寫下歷年新高。受表揚的小太陽，國小有88位、國中55位，每個孩子以順處逆、孝行友愛，無畏環境惡劣，就像太陽一樣發光、發熱、發亮，他們的生命故事，感動在場觀禮的每個人。

▲議長邱奕勝出席靈鷲山桃園普仁獎頒獎。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

又，幸福國中黃梓晴、桃園國中林渝庭、內壢國中程冠維、南崁國中陳樺茵、大安國小陳禹安、大園國小許薇妮、義興國小梁晉睿、慈文國小莊芯瑜、會稽國小郭芯羽9位，獲推薦入圍全國普仁獎。

行政院副院長鄭文燦特別以靈鷲山護法身分回娘家，他以心道法師出生於戰亂，飽受顛沛流離的痛苦，渴望心靈的寧靜與和平，因而創立靈鷲山佛教教團及世界宗教博物館的故事，勉勵得獎學生找到生命的價值，期許發揮無限可能。

▲第21屆靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

除表揚品德優秀的學子，靈鷲山慈善基金會董事長性月法師頒發「推動品德教育楷模獎」，給連續3年推薦學生參加普仁獎甄選並獲獎的12所學校，除了南崁國中、迴龍國中（小）、內海國小、田心國小、武漢國小、埔心國小、普仁國小7所學校；光明國中、自強國中、龍岡國中、忠福國小、東安國小更是連續6年獲獎，難能可貴。

▲第21屆靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

做對的事要堅持下去。靈鷲山當家常存法師、桃園講堂監院妙慧法師均表示，普仁獎是心道法師的願力，也是傳承，每個孩子具備「口好、身好、意好」三好，及「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，逆境中力爭上游，平實而深刻的生命故事，成為閃耀自己也照亮別人的小太陽。希望將這份善的循環不斷擴散出去，讓普仁大愛照耀社會每個角落。