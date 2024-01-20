別人的老闆！女幫傭打工1年突中風　雇主「掏光積蓄」醫藥費全包

▲家庭幫傭佐姆晧腦中風後，雇主一手包辦了她所有的醫藥費，令人感動。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

印度26歲家庭幫傭佐姆晧（Jomhao Veinthutheng）在新加坡工作1年後，突然罹患腦中風，須至少花費8萬新元（約新台幣187萬元）治療，但她的雇主不僅沒有立即將她解僱，反而還打算拿出原本要用來裝修新家的費用讓佐姆晧治病，而被人們讚譽有加。

據《新明日報》報導，佐姆晧在2023年1月到新加坡工作，豈料12月28日卻突然出現嚴重頭痛、嘔吐，於是女雇主巴斯蒂奧便帶她到診所就醫。然而，佐姆晧接受診療後症狀依舊沒有改善，於是巴斯蒂奧再將她帶到急診室進行電腦斷層掃描，才發現佐姆晧的腦部發炎、出血。

佐姆晧住院治療後，於2024年1月11日出院，但2天後又再次因病情惡化入院，最終被診斷出腦中風，並進行了緊急手術清除血塊。巴斯迪奧透露，佐姆晧的保險額度只有1.5萬新元（約新台幣35萬元），根本無法應對龐大的醫藥費，因此她的醫藥費全由巴斯蒂奧一手包辦。

巴斯迪奧表示，雖然佐姆晧是她的幫傭，但由於佐姆晧的性格開朗，平日也從不不斤斤計較，因此她一直將佐姆晧視為妹妹，「佐姆晧不希望自己拖累他人，所以她最初曾堅持要返回印度接受治療，但我極力說服她打消這個念頭。」

巴斯迪奧也提到，鑑於醫藥費可能高達7、8萬元，因此他們打算上網為佐姆晧籌措醫藥費，「如果到時真的募不到這麼多錢，我們就可能推遲原定於3月進行的新家裝修計畫，先把錢拿出來支付佐姆晧的醫藥費」。