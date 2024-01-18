赴陸經營益生菌生意！台商遭騙逾百萬「一夜腦中風」　急返台治療

▲台商一夜腦中風，緊急透過紅十字會轉送返台治療。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

一名都姓69歲台商前往大陸經商，不料卻被騙、慘賠逾百萬，該名台商因此一夜腦中風，目前紅十字會緊急透過小三通救援，轉回金門醫院，預計明天轉送台北榮總治療。

紅十字會指出，日前接獲都姓台商家屬請求協助，表示都男赴陸經商，不料卻慘被騙逾百萬元，一夜之間腦重傷，112年12月10日住進浙江省嘉興市第一醫院，發現額頂葉有自發性腦出血，高血壓也達3級(極高危)，且有頸內動脈瘤、呼吸衰竭、肺不張、胸腔積液、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、心包積液、持續性心房顫動、肝細胞損傷、繼發性血小板減少等疾病，急需返回台灣做更進一步治療。

家屬指出，都姓台商在對岸經營益生菌生意，有與海南某廠商合作，但付出上百萬台幣後對方卻再也沒有下文，都姓台商驚覺遭詐，一時情緒激動，腦血管因此破裂、陷入昏迷。家屬表示，都姓台商第一時間住進嘉興加護病房，住了2個多禮拜後轉往上海的醫院，好不容易現在狀況相對穩定，因此趕快送返台灣。由於過程曲折，光是上海住院的費用就要23萬人民幣(約新台幣101.9萬)，還沒有算嘉興醫院費用、以及機票與住宿費等，加一加費用已經超過新台幣150萬元。

紅十字會接獲家屬請求後，立即著手與陸方協商，終於在今(18日)中午12時許搭船透過小三通抵達金門醫院，在院方人員完成交接後，預計將於明天轉送台北榮總進一步治療。