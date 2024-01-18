　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

赴陸經營益生菌生意！台商遭騙逾百萬「一夜腦中風」　急返台治療

▲▼台商赴陸經營生意遭騙逾百萬，情緒激動一夜腦中風。（圖／記者林名揚翻攝）

▲台商一夜腦中風，緊急透過紅十字會轉送返台治療。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

一名都姓69歲台商前往大陸經商，不料卻被騙、慘賠逾百萬，該名台商因此一夜腦中風，目前紅十字會緊急透過小三通救援，轉回金門醫院，預計明天轉送台北榮總治療。

紅十字會指出，日前接獲都姓台商家屬請求協助，表示都男赴陸經商，不料卻慘被騙逾百萬元，一夜之間腦重傷，112年12月10日住進浙江省嘉興市第一醫院，發現額頂葉有自發性腦出血，高血壓也達3級(極高危)，且有頸內動脈瘤、呼吸衰竭、肺不張、胸腔積液、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、心包積液、持續性心房顫動、肝細胞損傷、繼發性血小板減少等疾病，急需返回台灣做更進一步治療。

家屬指出，都姓台商在對岸經營益生菌生意，有與海南某廠商合作，但付出上百萬台幣後對方卻再也沒有下文，都姓台商驚覺遭詐，一時情緒激動，腦血管因此破裂、陷入昏迷。家屬表示，都姓台商第一時間住進嘉興加護病房，住了2個多禮拜後轉往上海的醫院，好不容易現在狀況相對穩定，因此趕快送返台灣。由於過程曲折，光是上海住院的費用就要23萬人民幣(約新台幣101.9萬)，還沒有算嘉興醫院費用、以及機票與住宿費等，加一加費用已經超過新台幣150萬元。

紅十字會接獲家屬請求後，立即著手與陸方協商，終於在今(18日)中午12時許搭船透過小三通抵達金門醫院，在院方人員完成交接後，預計將於明天轉送台北榮總進一步治療。

▲▼台商赴陸經營生意遭騙逾百萬，情緒激動一夜腦中風。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼台商赴陸經營生意遭騙逾百萬，情緒激動一夜腦中風。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
台商遭騙百萬「一夜腦中風」　醫療費150萬...急返台治療
好市多「排骨插刀片」找不到原因！食藥署：切割廠刀具完整
快訊／與韓國瑜搭檔　江啟臣：優先禮讓民眾黨
獨／紀卜心不藏了　32C性感美胸曝光
30歲國道警執勤中　疑感情不順舉槍自轟亡
柯文哲領1.1億補助款　用途曝光
國三生身亡做「五七」　母看書包落淚：媽媽好想你
獲1.4億補助款　侯友宜：全部回捐國民黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗男子跑步突倒地「無心跳呼吸」　休假消防員即刻救援搶回一命

快訊／國1北上楠梓段「2車追撞」2人輕傷　後方紫爆回堵7km

2度抓包老婆出軌CEO！　半年偷拍手機1455張暖昧對話...結果慘了

車子掛假牌還違規被扣　天兵男「印臨時牌」潛派出所把車開走

赴陸經營益生菌生意！台商遭騙逾百萬「一夜腦中風」　急返台治療

高雄男酒駕遭逮機車被扣　隔日醉駕牽車又被抓…栽同一警手上

少年車手遭黑吃黑！上手出賣他　2「大尺寸壯漢」押他搶130萬

國三生遭割頸亡做「五七」！悲母現身淚盼：司法能真正還你公道

電動四輪車撞坑洞「連人帶車摔5公尺邊坡」　台南消防緊急救援

東港高中435師生「食物中毒」　營養午餐廠商二審無罪理由曝

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

苗栗男子跑步突倒地「無心跳呼吸」　休假消防員即刻救援搶回一命

快訊／國1北上楠梓段「2車追撞」2人輕傷　後方紫爆回堵7km

2度抓包老婆出軌CEO！　半年偷拍手機1455張暖昧對話...結果慘了

車子掛假牌還違規被扣　天兵男「印臨時牌」潛派出所把車開走

赴陸經營益生菌生意！台商遭騙逾百萬「一夜腦中風」　急返台治療

高雄男酒駕遭逮機車被扣　隔日醉駕牽車又被抓…栽同一警手上

少年車手遭黑吃黑！上手出賣他　2「大尺寸壯漢」押他搶130萬

國三生遭割頸亡做「五七」！悲母現身淚盼：司法能真正還你公道

電動四輪車撞坑洞「連人帶車摔5公尺邊坡」　台南消防緊急救援

東港高中435師生「食物中毒」　營養午餐廠商二審無罪理由曝

台積電估首季營收180至188億美元　毛利率維持不變

Ozone實境未公開畫面曝光！　佳辰害羞不敢直視：真的太羞恥了

台東縣府帶領青農訪星　尋求鳳梨釋迦及夏雪芒果新通路

台鋼雄鷹正式成軍獵鷹共襄盛舉　約定之後進場互相加油

與韓國瑜搭檔參選2024正副立法院長　江啟臣從政經歷一次看

經過情趣用品店！色色柴犬「死盯超辣內衣」不肯走　媽社死超尷尬

姚元浩節目錄一半崩潰離場！怒：倒掉不要弄了　浩子鬼鬼嚇傻眼

邁向希望家園　台南新成立2個安衛家族

200萬帥男「有車有房、不跟公婆住」　妹子一看瞧不起！全場點頭

苗栗男子跑步突倒地「無心跳呼吸」　休假消防員即刻救援搶回一命

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

社會熱門新聞

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

即／女主播霸凌遭解僱怒槓前東家　判決出爐

即／台中巡佐累倒值班台　今晨搶救不治

操作基金偷跟單海削4億　2經理人聲押

台中KTV私刑狂毆長髮少女　被逼自打15下還拳打腳踢潑冰水

即／男住北車電梯口　陳屍帳篷內

即／白洋裝女「雙腳騰空」倒在5F遮雨棚！送醫不治

高虹安遭影射「交往有婦之夫」告周玉蔻敗訴

即／台66嚴重追撞！　「轎車變鐵餅」女駕駛受困車內

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

台中KTV私刑原因曝！被逼自摑下跪+水壺砸頭淋冰水

台中警官值勤中倒地失去意識　加護病房觀察中

更多熱門

相關新聞

金門男棄車肇逃！他挨撞送醫…竟是酒駕上路

金門男棄車肇逃！他挨撞送醫…竟是酒駕上路

金門縣金湖鎮伯玉路3段昨(17)日下午2時16分發生車禍，42歲黃姓男子駕車往瓊林圓環方向行駛時，不慎追撞前方48歲蔡男的轎車，黃男竟棄車逃逸，而蔡男經送醫治療後，也意外測出是酒駕上路，全案分別依公共危險及肇事逃逸罪移送偵辦。

金門小三通1／17起提供免費快篩

金門小三通1／17起提供免費快篩

金門男想「穩賺不賠」　反遭詐2404萬

金門男想「穩賺不賠」　反遭詐2404萬

金門小黃路口撞左轉轎車　2女駕駛嚇壞

金門小黃路口撞左轉轎車　2女駕駛嚇壞

3度連任金門立委！陳玉珍環島謝票

3度連任金門立委！陳玉珍環島謝票

關鍵字：

金門台商腦中風紅十字會

讀者迴響

熱門新聞

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

台直播主取消尾牙「改發1人1萬現金」！網搶應徵

即／30歲國道警「陳屍寢室廁所內」！　頭部一處槍傷

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

獨／「北海道女婿」出事了　賣合利他命遭罰12萬

快訊／韓國瑜要拚立法院長！　搭檔找來江啟臣

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

新加坡男抵台首日昏迷　醫療費破百萬

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

怎讓孩子遠離3C？要多陪伴　以身作則：別拿累來當藉口

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面