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新加坡男來台灣玩「第一天就昏迷」淪植物人狀態　醫療費破155萬

▲▼ 。（圖／翻攝自GIVE.Asia）

▲家人們至今仍不清楚為何Jake會突然陷入昏迷 。（圖／翻攝自GIVE.Asia）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名男子去年11月到台灣旅遊，沒想到抵台第一天就昏迷，緊急送醫，在台灣住院30天後，透過空中救護運輸返回新加坡。這家人至今仍不清楚為何他會突然昏迷，他在返回新加坡之後雖已清醒，但歷經昏迷一個月如今處於植物人狀態，截至去年的住院費用與空中救護運輸花費6萬6166新幣（約新台幣155萬元），家人幾乎耗盡積蓄。

新加坡媒體8視界新聞網報導，新加坡男子Jake去年底和友人一起到台灣旅遊，第一天在高雄就陷入昏迷，等到朋友發現的時候他已經不省人事，口中、衣服上有似乎是血的嘔吐物，緊急送醫。已知他在離開新加坡之前，身體狀況良好。

Jake住院期間一直處於昏迷狀態，且出現多項健康問題，必須接受進一步治療，所以無法立即回到新加坡。他的兄弟Benjamin透露，Jake患有急性肺炎，接受2周抗生素治療，還出現低血糖、急性呼吸衰竭、急性腎損傷、敗血症等嚴重狀況，還有尿路感染、上呼吸道出血、急性肺水腫等問題。

▲▼ 。（圖／翻攝自GIVE.Asia）

▲Jake後來透過空中救護運輸返回新加坡。（圖／翻攝自GIVE.Asia）

Benjamin表示，Jake在台灣住院的費用為2萬8116.63新幣（約新台幣65萬元），這還不包括在台灣的日常用品開銷。截至去年12月23日，家人一共為住院費用與空中救護運輸花費6萬6166新幣（約新台幣155萬元），但都不符合資格申請補貼。如今Jake還在新加坡中央醫院加護病房接受治療，不包括額外醫療程序，他每晚住在中央醫院的住院費用為426新幣（約新台幣1萬元）。

截至12月30日，Jake終於脫離昏迷狀態清醒過來，但仍處於植物人狀態，從加護病房轉到普通病房，可自主呼吸，但由於大腦嚴重受損，無法與家人們交流。Benjamin表示，Jake現在可以自己坐著、靠椅子支撐站立並努力學習走路。

為了救Jake，一家人幾乎耗盡生活積蓄，除了向親友借錢，Benjamin與其他家人還兼差當送貨員。Benjamin日前透過眾籌平台發起募款活動，期盼能為Jake籌措醫藥費；截至18日上午10時30分，已湧入8.9萬新幣善款（約新台幣209萬元）。

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