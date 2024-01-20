半夜送人妻返家遭正牌尪求償200萬　護花男2原因免賠

記者黃翊婷／綜合報導

石姓男子控訴，翁姓男子明知邱姓妻子已婚，仍自去年1月起頻繁與妻子一起出去玩、半夜護送返家，侵害到他的配偶關係身分法益，因而決定提告求償200萬元。然而，石男提出的證據照片沒有顯示具體的拍攝時間，雙方對話紀錄也證實翁男事前並不知道邱女已婚，最終，桃園地院法官裁定駁回石男的告訴，全案仍可上訴。

▲石男質疑妻子外遇翁男，兩人經常相處到半夜，才由翁男護送妻子返家。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

石男在決書中主張，和妻子邱女已經結婚7年，翁男明知此事，竟自2023年1月起頻繁與妻子共同出遊，並做出牽手、貼肩等親密舉動，甚至會親自接送妻子下班回家，屢屢共處至凌晨再護送返家，2023年2月19日也曾在夫妻倆的住處樓下守候、等待，種種行為都證明兩人有不正當的交往關係，嚴重侵害到他的配偶關係身分法益，憤而決定提告求償200萬元。

翁男則辯稱，他與邱女是在社交場合結識並開始往來，直到2023年1、2月才知道對方已婚，之後就沒有繼續交往了，他不是故意要介入別人的家庭。

桃園地院法官認為，石男出示的證據照片雖然有拍到翁男與邱女牽手、搭肩等行為，但照片都沒有顯示拍攝日期，縱使石男後來再提出一張跟拍車輛的錄影畫面截圖，上面顯示日期為2023年5月7日，並主張截圖與證據照片是在同一天拍攝，可是經過比對，照片與截圖中的場景有明顯不同之處，難認有任何關聯，也無法憑此認定翁男與邱女發生親密舉止的具體時間是什麼時候。

再者，法官指出，石男與翁男在2023年2月5日曾透過LINE傳訊息溝通，從對話的起始方式看來，兩人之前並不認識，翁男自然無從得知石男與邱女是夫妻關係這件事情。

而在對話中，當石男提問，「她昨天找你，有跟你提到分手的事嗎？」翁男回答，「對，老實說，我也不太喜歡做一個第三者，我甚至很恨，我有跟她說明白，要嘛你離開或我離開，擇一」、「我們昨天有見面，但我們沒做什麼，我沒辦法證明，但我們昨天是在講，我跟她說我的立場，要是她自己沒辦法處理好，或是沒離婚，我就會離開，因為我也不太想做一個第三者」。

法官表示，從上述對話可知，翁男是在對話前夕得知邱女已婚的身分，才會在對話前一天與邱女見面討論後續要如何處理；由於現有的證據都無法證明翁男是在明知邱女已婚的情況下，發展出不正當交往關係，最終裁定駁回丈夫石男的告訴，全案仍可上訴。