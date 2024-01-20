別讓國三生枉死！網友串連全台快閃：籲檢討少年犯刑責

▲不忍國三生遭割頸喪命，網友發起全台快閃活動啟動修法連署，號召3/16上凱道。（資料照／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭同學割頸喪命，網友在臉書粉專「孩想陪你長大」發起修法連署，呼籲政府相關部門修訂《少年事件處理法》、《刑法》等法條與少年矯正制度，檢討現行少年犯的刑責。今明兩天在雙北市、台中市、台南市等全台多縣市發起快閃活動，號召民眾加入連署，並在3月16日一起上凱道表達訴求。

「孩想陪你長大」活動發起人徐妮妮說，新北國三生悲劇，不只是一個家庭的破碎，而是全台各地的家庭都跟著破碎了，許多跟著一起落淚、心痛，也擔心在孩子就學時，父母能否安心上班，事件已發生快一個月，卻等不到相關司法單位的回應，「請司法院不要關上與民眾溝通的門」。

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徐妮妮指出，目前《少年事件處理法》與《刑法》對未成年犯罪都是從寬、從輕處分，不但可以減刑，就算犯罪也可以塗銷前科，此外，少年矯正機構功能與成效不彰，司法院等相關部門應該一併檢討，希望不要讓這名國三生白白犧牲，也呼籲新的國家領導人應正視此問題。

「孩想陪你長大」今明兩天在台北市中山捷運站、新北市板橋車站、土城大潤發，桃園中正公園、台中市一中商圈、彰化縣員林火車站、台南市南紡購物中心廣場等地發起快閃活動，號召讓更多人持續關注國中生割頸案，直到政府回應相關訴求，也呼籲新會期國會立委推動修法，預計3月16日上凱道發動大遊行。

▲網友串連全台啟動修法連署，今明兩天發起快閃活動。（圖／翻攝孩想陪你長大臉書）