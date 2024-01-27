慘遭中學生拿石塊猛敲頭！韓美女議員「今天出院」：盼法律還公道

▲南韓國民力量國會議員裴賢鎮。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓隸屬於執政黨國民力量的女性國會議員裴賢鎮，25日下午在首爾市江南區新沙洞某大樓，慘遭一名年僅15歲的中學生持石頭重擊頭部17次，造成頭部出血、腦震盪等症狀，頭部有1公分的撕裂傷。住院治療來到第3天，如今裴賢鎮終於平安出院，並首度針對此事表達看法。

根據《韓聯社》，裴賢鎮今（27）日終於從順天鄉大學首爾醫院辦理出院，她在臉書發文，針對此次遇襲首度表達看法，「此次事件難以想像，而我成為了最直接的受害者。我終於體會到，全國老百姓無論是誰，都有可能遭遇如此恐怖的致命威脅。」

▲身穿羽絨大衣、戴口罩的15歲少年拿石頭重擊裴賢鎮的監視器畫面曝光。（圖／CFP）

裴賢鎮向擔憂此次事件的民眾道謝，「事發當下，雖然我真的感覺到『我是不是快要死了』的恐懼感，但多虧在許多人的幫助下，現在已經接受治療，且身體已經在好轉當中。在康復後，為了遵守守護松坡（首爾市松坡區）居民安全的承諾，往後一定更加努力。」

裴賢鎮也向事發當時協助報案的市民朋友、警察與消防人員、醫療團隊表達感謝。

裴賢鎮辦公室關係人士透露，裴賢鎮昨（26）日上午11時20分曾經在醫院病房接受警方長達1個半小時的調查，過程中裴賢鎮向警方交出沾染血跡的衣服，並向警方表示希望少年能夠受到法律制裁。

▲裴賢鎮遇襲後，毛衣沾上大量鮮血。（圖／翻攝自X）

從裴賢鎮遇襲後拍攝的相片可以看到，裴賢鎮灰色毛衣靠近頸部的地方，沾有大片鮮紅血跡，頭皮撕裂傷長達1公分。

據悉，裴賢鎮25日下午5時20分在首爾市江南區新沙洞的某棟大樓內，慘遭15歲男中學生拿石頭重擊，當時少年先是問「請問誰是裴賢鎮議員」，接著在18秒鐘內重擊裴賢鎮頭部17下。親友和同學透露，中學生患有憂鬱症、躁鬱症、過動症，平常會跟蹤騷擾同學、扔擲甩炮，前陣子還被建議住院治療。

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