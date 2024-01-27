新北少年掃黑隊破竹聯齊天會　吸收國三生當車手...還實習砸網咖

▲新北少年掃黑專責隊，日前破獲竹聯幫齊天會吸收未成年少年犯案。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市某完全中學，日前發生國三生遭割頸致死事件，為此，新北市少年警察隊成立掃黑專責小隊。警方接獲情資竹聯幫齊天會幹部，吸收2名國三生加入從事不法活動，由新北市刑大整合新店分局、少年隊偵辦，於日前兵分多路將齊天會幹部及成員全數逮捕，為新北少年掃黑專責隊立下首功。

新北少年掃黑專責隊成立，主要避免少年遭黑道幫派吸收淪為詐欺車手或幫派打手，加強蒐報轄內黑道幫派涉入校園活動，及吸收、招募未成年從事不法活動情資，將吸收、招募未成年入幫之幕後幫派列為打擊目標，積極掌握具體犯罪事證，掃盪幕後幫派首惡。並針對過往治平案件，分析涉案少年往來對象，進一步清查參加幫派公開活動、出入幫派據點少年。

▲新北警方攻堅竹聯幫齊天會據點。（圖／記者陸運陞翻攝）

去年（112）11月中旬，新北少年掃黑專責隊與新店分局共同接獲情資，竹聯幫和堂齊天會招募2名國三生加入幫派，由成員率領少年前往新北市某網咖砸店，由少年在旁觀看、把風，實習砸店流程；還教唆少年擔任詐欺車手，企圖引誘心智尚未健全少年誤入歧途。

▲新北警方查扣手機、棍棒、摺疊刀、西瓜刀及毒品K他命。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市警局蒐報後由刑警大隊結合少年警察隊、新店分局共組專案小組，並報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦，於上周一（15日）兵分多路一舉將齊天會幹部及成員全數逮捕，並查扣摺疊刀3把、棍棒1支、毒品愷他命2包等證物，為少年掃黑專責小隊立下首功。

新北市警察局強調，為遏阻黑道幫派進入校園，新北警將持續加強蒐報幫派吸收少年相關不法事證，全力朝治平檢肅專案偵辦，並針對教唆少年參加幫派公開活動幕後動員者加強追緝，除依少年事件處理法第85條加重其刑二分之一規定移送外，另依兒童及少年福利與權益保障法第97條函請社會局重罰。

新北市警局呼籲，針對吸收少年加入幫派之行為，將貫徹組織犯罪防制條例「成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織，而犯相關罪者，加重其刑至2分之1」規定，建請院檢從重量刑，以消滅幫派利用少年犯罪歪風，提供新北市少年身心健全成長環境。