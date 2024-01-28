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社會 社會焦點 保障人權

汐止水泥車鑽車陣「連切2車道」　狂按喇叭逼車畫面曝

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區大同路、中興路口1台預拌水泥車不斷對著前方的自小客車鳴按喇叭企圖逼車，有網友的行車紀錄器拍下整個過程，並張貼在網路上，並留言「這應該可以算惡意逼車了吧？前車歡迎找我拿影片」，影片一出也引起警方關注。

有網友在臉書社群《汐止集團》貼出2段影片，後方行車紀錄器先拍下，1台大型預拌混凝土車不斷在車縫中穿梭，甚至還從外車道連續變換2個車道，擠往內車道，途中遇到自小客車在前面擋住就不斷鳴按喇叭，有意圖逼車之意。

▲▼▲▼預拌混凝土車連切2車道，鑽車縫還狂按喇叭逼車。（圖／翻攝臉書《汐止集團》）

▲預拌混凝土車連切2車道，鑽車縫還狂按喇叭逼車。（圖／翻攝臉書《汐止集團》）

網友將影片貼上臉書社群，並留言「這應該可以算惡意逼車了吧？前車歡迎找我拿影片」，新北市汐止分局也做出回應，目前沒有接受到相關報案資訊。

但警方也強調，駕駛車輛有「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，或「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等行為，都屬於惡意逼車。

▲▼▲▼預拌混凝土車連切2車道，鑽車縫還狂按喇叭逼車。（圖／翻攝臉書《汐止集團》）

▲預拌混凝土車鑽車縫還狂按喇叭逼車，整個過程被拍了下來。（圖／翻攝臉書《汐止集團》）

警方也指出，如果惡意逼車的話，也可依據《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第3、4款規定，可處新台幣6,000元以上3.6萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

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