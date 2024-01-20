不甩聯合國制裁！金正恩「搭高級賓士」嗆聲　賓士德國總公司怒查

▲金正恩更換了黑色御用座車，被眼尖的外界發現是豪華賓士。（圖／翻攝自朝鮮中央TV）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）長年以來發展核武與彈道飛彈，對地區與國際社會安全構成威脅，因此被聯合國安理會祭出經濟制裁，包括禁止對北韓販售奢侈品。然而，日前北韓官媒公開的一段紀錄片卻發現，其最高領導人金正恩搭乘豪華賓士的畫面，彷彿是向國際公開嗆聲、引起譁然。對此，賓士做出最新回應。

根據《美國之音》（VOA），梅賽德斯-賓士集團位於德國的總公司在此事上作出回應，表示目前正以可以取得的情報為基礎，針對新出爐的相片進行調查，在北韓官媒接連公開黨政高層搭乘賓士豪華轎車的影像後，更強調事業體下的所有部門嚴格遵守規範、秉持倫理與信念，「因此絕對不會在像北韓一樣的國家推展事業。」

賓士集團強調，早在數年前就已經決定不會進出北韓市場，「敝社嚴格禁止與未獲批准承認的第三方進行買賣、或是在合約以外的地區販售產品。而一旦合作廠商違反聯合國對北韓的制裁措施，將依照規定斷絕交易往來。」

據悉，先前北韓官媒《朝鮮中央電視台》於本月15日公開紀錄片「偉大轉換，勝利與變革的2023年」，畫面中金正恩從黑色休旅車下車，看起來是新買的專用車，然而外界卻發現該款車為賓士推出的Mercedes-Maybach GLS 600，在南韓的販售價格超過2.6億韓元（約新台幣593萬元）。

另外，去年底北韓召開朝鮮勞動黨第八屆九中全會，其中內閣總理金德訓等黨政高層被發現，居然搭乘賓士豪華轎車抵達會場。當時，賓士集團表示，「無法辨識車輛識別號碼」，透露對於追蹤產製車輛流向束手無策，尤其是第三方的車輛販售、包括中古車販售在內更非其權限所能觸及。