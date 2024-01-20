偉哉韓國！2024全球軍力排行「擠進前五」　擊敗日本與台灣

▲南韓K9自走砲在美韓聯合軍演時出現在坡州陣地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

2024年全球軍力排行出爐！美國軍事網站「全球火力」（Global Fire Power, GFP）從地理位置、動員能力、軍事單位數量等60多個項目進行評估，其中南韓躍升至第5名，比起去年進步一個名次，而台灣則排行第24名，比去年退步一名，至於靠發展核武獲取聲量的北韓則從34名退步到36名。

根據韓媒《東亞日報》，全球軍力排行以60項以上的標準去做評估，包括軍事單位數量、財政、後勤與動員能力、地理位置，進而分析各國的火力指數，而愈接近完美的火力指數則愈趨近於0，顯示火力數值愈小，代表該國戰力愈加強大。

在今年度的評估當中，南韓取得的火力指數為0.1416，在受到評估的145個國家中排行第5，比起去年的第6名還要進步。據悉，南韓自從2013年擠進全球前十、排行第9名以後，軍力發展持續受到關注，2014年搶下第7名、2020年起拿下第6名。

然而，北韓在該份評估的火力指數卻只有0.5313，在全球排行36名，儘管2019年曾躍升至第18名，但此後名次卻一直往下跌，去年還有34名。

另外，台灣的火力指數為0.3302，在全球排行第24，相較去年還略為退步一名，落後給沙烏地阿拉伯。綜合來看，該份評估指出台灣共有軍人258萬人，其中現役軍人21.5萬人、預備役軍人達231萬人，預備役軍人的人數在全球算是前段班。

在該份評估中，第1名為美國（0.0699）、第2名為俄羅斯（0.0702）、第3名為中國（0.0706）、第4名為印度（0.1023）、第5名為南韓（0.1416）、第6名為英國（0.1443），至於日本則以第7名（0.1601）之姿輸給南韓。