奪命一刀在胸口！麥當勞雙屍「前妻遭刺心慘死」　賓士車內部曝

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區五權西路上一間麥當勞停車場今（19）日發生雙屍命案，一名67歲戚男疑似持水果刀尾隨55歲前妻陳女，闖入陳女的賓士車，瘋狂砍殺陳女後輕生。警方指出，根據鑑識人員研判，陳女致命傷就在左胸口。稍早現場勘驗完成，陳女的賓士E250轎車被拖走，從外頭可見，裡頭僅有少量雜物，冷氣出風口有不明斑點，疑似血跡。

▲▼台中五權西路麥當勞停車場今日發生雙屍命案。（圖／記者許權毅攝）



據了解，67歲戚男跟55歲陳女上個月才剛完成離婚，過往就曾因為戚男會毆打陳女，陳女嚇得申請保護令，兩人現已不同居，分住大雅跟西屯，戚曾經回到西屯家中，雖未達違反保護令程度，但陳女當時仍有向第六警分局市政所報案。

▲▼稍早18時左右，陳女的賓士車被拖離現場，該店得來速服務也暫停。（圖／記者許權毅攝）



然而，兩人昨天又再度因為家暴案開民事庭，疑似鬧得不愉快。今日上午7時許，陳女按照過往，獨自駕駛賓士前往五權西路上麥當勞停放，戚男疑似知道陳女行程固定，騎車到麥當勞附近等候，9時7分見陳女進入車內後，1分鐘後馬上跳上車。直到下午，麥當勞員工見該車停放許久，才揭曉命案。

第四警分局偵查隊長江清萬指出，經調閱監視器，該案確定沒有第三人介入。陳女傷勢集中在臉部、頸部以及胸部，經鑑識小組初步研判，致命傷應該是左胸刺傷，警消到場時明顯死亡；戚男頸部、手腕以及大腿都有傷勢，被送醫後仍不治。

▲陳女的賓士打開著一半車窗，依稀可見車裡情況，冷氣排風口疑似沾有血跡。（圖／記者許權毅攝）



稍早18時左右，檢警完成鑑識，陳女所駕的賓士E250也被拖離現場，由檢警帶回。透過狹小窗戶可見，陳女的賓士上算是相當整齊，只有零星像是口罩的雜物，螢幕下方的冷氣排風口有多個不明斑點，疑似是現場遺留下的血跡。

陳女與戚男育有三名小孩，其中兩人現已經成年。陳女的臉書也可看出她熱愛音樂，更會帶孩子一同欣賞音樂劇。此外，臉書首頁也有全家合照，戚男抱著小兒子開心地笑著，一旁圍繞著陳女及另外兩個孩子，無奈陳女去年10月遭先生毆打，通報家暴，兩人也在上周辦完離婚，昨天才開完家暴庭，沒想到今天就傳出不幸，一家五口和樂畫面已成追憶。

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