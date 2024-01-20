分析／貫徹黨內民主、黨團自主！　國民黨立院正副院長人選應假投票

▲江啟臣、韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者郭淑敏／特稿

國民黨輸掉了總統大選，贏了國會，成為最大黨，但面對新國會第一場戰役—立法院正副院長選舉，感覺又走回了總統大選過程中不斷犯的錯誤裡。

立法院正副院長人選究竟要如何產生？很簡單，一句話就是黨內民主，至於如何實踐？當然就是假投票。韓國瑜被安排成不分區第一名時，黨內即有高度共識，韓將是國民黨提名的立法院長不二人選，至於副院長人選，選舉期間未多所著墨，所以國民黨51名立委（扣掉韓國瑜）都有機會，既然如此，最公平的方式，便是經由假投票來產生，如此既符黨內民主原則，也是國會黨團自主的體現。

因此不論是韓國瑜屬意的江啟臣，或是自認很有實力的「花蓮王」傅崐萁，甚至還有第三者，都可以光明正大的尋求黨內立委同僚的支持，最後透過假投票定勝負，「揖讓而升、下而飲、其爭也君子」。只要是民主方式產生，就算輸的人也是願賭服輸。

其實江啟臣早就示範過這種君子之爭了，2018年初，江與立委盧秀燕競爭黨內台中市長提名，最後江在民調上，以0.6% 的些微差距輸給了盧，那時江不僅第一時間認輸，也強調他會做好團結工作，絕不會讓民進黨有見縫插針的機會。之後的發展，盧秀燕成了國民黨中霸天，江啟臣也拿下四連霸立委，如今更要進取立院副院長寶座，「江盧之爭」充分證明民主的結果就是雙贏。

所以國民黨不要因為標榜所謂的團結，就害怕黨內有競爭，只要循民主程序，就會是良性競爭，所以下週一的新科立委座談會上，黨中央不妨放手，由立委們自己決定要不要假投票。至於韓國瑜喊出他與江啟臣「雙進雙出」，其實大可不必，新國會還沒有開議，可能是未來院長的人，企圖用這種言語來綁架黨內同志，不是一個好示範。

再者，國民黨在正副院長選舉上還是訴求「藍白合」，韓國瑜也說，只要民眾黨同意，江啟臣隨時可退讓。這樣的場景，是否似曾相識？賴佩霞之於郭台銘不是如此嗎？另外侯柯要不要合，吵到最後藍營支持者都失掉耐性，難道國民黨還要再重蹈覆轍嗎？

柯文哲已表明，不當國民黨內鬥工具，換言之，藍白合的機率已不高，既然如此，國民黨為何沒有勇氣走自己的路呢？如果一再自我催眠，只有藍白合才能戰勝綠營，那就真的會被柯文哲一直牽著鼻子走了。