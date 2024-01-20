傅崐萁稱「選台中市長無法兼顧副院長」　江啟臣：不要一天到晚講選舉

▲立委江啟臣。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

對於國民黨不分區立委當選人韓國瑜與江啟臣將聯手力爭立院正副龍頭，有意角逐副院長的藍委傅崐萁則表示，江啟臣2026年可能會投入台中市長選舉，若任副院長恐無法兼顧選務。對此，江啟臣20日回應，不要一天到晚講選舉，才剛選完，現在大家關心的是國民黨在國會扮演監督制衡的角色，這樣才符合人民期待。

江啟臣表示，現在大家關心的是國民黨在國會扮演監督制衡的角色，為人民做出更多地方建設跟福利，這是人民的期待，所以現在不是討論下一次選舉的時候，而是應該自做好自己角色，好好把服務工作做好，符合人民期待。

對於傳出黨中央週一可能將進行假投票？江說，這個其實朱立倫有對外說明了，所以這部分應該由黨中央對話說明，他跟韓國瑜想法及理念一致，會並肩作戰，至於黨務的程序問題就由黨中央說明。

另，對於華爾街日報提到，國民黨要勝選，就要先改變對中國的態度？江啟臣說，一個政黨在選舉勝利的因素很多、敗選因素也很多，很難歸咎一個單一因素，國民黨在任何大選中有輸有贏，民進黨也一樣，這次賴清德雖然當選，但是得票也只有40%，是不過半數的總統，因為無法用單一因素來看勝敗。不管輸贏都應檢討，找到原因、對症下藥。