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從小患小兒麻痺！身障男擺攤、拾荒16年捐440萬：希望大家比我幸福

▲▼身障男16年捐440萬。（圖／翻攝《九派新聞》）

▲胡雷從事公益16年，捐贈總額超過440萬新台幣。（圖／翻攝《九派新聞》）

記者柯振中／綜合報導

身心障礙者在日常生活當中，往往需要更多幫助。不過，寧夏中衛30歲的胡雷自幼罹患小兒麻痺，身體嚴重受到影響，從此只能拾荒、擺攤維生，而他賺來的多數所得幾乎全部捐出，16年來捐贈的金額超過100萬元（人民幣，下同，約新台幣441萬元），原因是希望「大家過得比我幸福」。

根據《九派新聞》報導，胡雷出生在寧夏回族自治區的中衛市，因為父親離世、母親改嫁，從小就跟著爺爺、奶奶一起生活，加上患有小兒麻痺症，行動嚴重受到影響，只能勉強依靠在輪椅上行動，或是坐在地上用雙手撐行。

胡雷表示，因為家境的不好，他11歲至13歲之間曾經乞討維生，後來則轉為拾荒，所幸受到許多好心人士幫忙，才得以存活下來。

▲▼身障男16年捐440萬。（圖／翻攝《九派新聞》）

▲▼胡雷表示，他11至13歲時曾經乞討過，後來改為撿資源回收，當時受到許多幫助。（圖／翻攝《九派新聞》）

▲▼身障男16年捐440萬。（圖／翻攝《九派新聞》）

不過，由於爺爺十分熱心助人，胡雷在爺爺去世後繼承了這項意志，2008年開始做公益，靠著各項工作，以及當地政府給予的補助，一點一滴存錢，並用來幫助生活困頓的人，大多數幫助的對象，都是被父母留在農村的孩子。

胡雷說，因為這些孩子不在父母身邊，受到的關愛少，久而久之就會產生負面想法，「我要拉他們一把，我不能叫他們心靈倒了。」胡雷統計，2008年開始至2023年為止，他捐出去的錢已經超過100萬元（約新台幣441萬元）。

至於是如何賺錢，胡雷也說，他會拉著攤車，在街上售賣工藝品，或是拿寶特瓶去回收、換錢，以及政府的補助，一天下來至少有100元（約新台幣441元），大多數時間能賺到更多錢，而他每年的生活費不到1萬元（約新台幣4萬4,410元），一來二去之下，就省下了許多錢，除了幫助弱勢以外，若是發生天災，他也會立即捐款。

▲▼身障男16年捐440萬。（圖／翻攝《九派新聞》）

▲▼胡雷大部分幫助的對象，是被留在農村裡的孩子。（圖／翻攝《九派新聞》）

▲▼身障男16年捐440萬。（圖／翻攝《九派新聞》）

此外，有許多人會稱他為「拾荒者」，胡雷則對此十分反感，他也想外出工作，只是因為站不起來，所以只能撿資源回收、做手工藝品，希望大家不要再這樣叫他，「給殘疾人留一點自尊心。」

在這條做公益的路上，胡雷時常碰到詐騙，有些人要了錢就封鎖，或是自稱「孤兒」、「沒錢吃飯」，來騙取同情心。不過，種種經歷下來，讓他學會善良，且在幫助別人的過程中，也令他感到快樂，「希望大家比我幸福。」

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