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大陸 大陸焦點 特派現場

女乘客搭計程車「椅墊留貼身衣物」！司機一看嚇壞：跟我有仇？

▲女性,夕陽,單身,日落,散步。（圖／unsplash）

▲女客在車上留下貼身衣物，計程車司機看到後嚇壞。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

乘客下車以前最好先檢查隨身物品，避免有東西遺失、或造成誤會。香港一名計程車司機近日載送一名女客，沒想到女客下車以後，竟在車上遺留了一件背心，嚇得他大罵「誰跟我有這麼大的仇」，逗趣的經歷曝光以後，讓不少香港網友笑翻。

這名司機在臉書社團「的士司機資訊網Taxi」分享，有名女乘客近日搭他的車，沒想到下車以後，竟在車上留下了貼身衣物，讓他瞬間嚇了一跳，大罵「哪個女人跟我有這麼大的仇？還好我沒有載老婆，不然跳進黃河都洗不清」。

從照片當中可以看見，車輛的後座遺留了一件水藍色的背心，款式看起來十分火辣，若是被另一半看見這種衣物，肯定會引起家庭革命。

▼女乘客在車上留下一件貼身衣物，司機看到嚇壞了。（圖／翻攝臉書／的士司機資訊網 Taxi）

▲▼女乘客在車上留下一件貼身衣物，司機看到嚇壞了。（圖／翻攝臉書／的士司機資訊網 Taxi）

不少香港網友看完以後，也不禁調侃，「你夠專業～報答你」、「別瞎扯了！根本就是你老婆的」、「建議你找時間去看個醫生，太多幻覺並非好事」、「美麗回憶，可以拿來吹牛一輩子。」

此外，也有其他網友分享，自己的朋友同樣也是計程車司機，某次載完女客以後，車上突然多了一件黑色內褲，令人不曉得如何是好。

 
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