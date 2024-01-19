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社會 社會焦點 保障人權

搭酒駕騎士機車...「連坐」罰1萬2千他拒繳　書記官登門秒結清

▲郭姓男子自行到分署繳清罰鍰及執行必要費用共12,597元。（圖／花蓮分署提供，下同）

郭姓男子自行到分署繳清罰鍰及執行必要費用共12,597元。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東市一名年約68歲郭姓男子，因乘坐酒駕友人騎乘的機車，在台東市區趴趴走，雖巧妙避開主要道路，仍逃不過警方法眼，在台東市區中華路的巷弄內被警方逮個正著，因騎士吐氣酒精濃度超標（0.55以上），當場攔停舉發並裁罰新台幣12,000元，經移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行，書記官至家中登門訪查後，郭男隨即自行到分署繳清罰單。

▲郭姓男子自行到分署繳清罰鍰及執行必要費用共12,597元。（圖／花蓮分署提供，下同）

書記官至郭男台東市戶籍址現場訪查，當日未會晤到郭男故留下通知書。

為預防酒駕，現行對於酒駕同車乘客採取「連坐罰」，無非希望能降低酒駕車禍發生率，依照道路交通管理處罰條例第35條第8項規定，「汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上，年滿18歲之同車乘客處新台幣6000元以上15,000元以下罰鍰。

▲郭姓男子自行到分署繳清罰鍰及執行必要費用共12,597元。（圖／花蓮分署提供，下同）

郭男遭高雄監理所開出的違反交通管理事件裁決書。

花蓮分署表示，台東這位郭姓義務人雖沒喝酒，但因未勸導友人不要酒後騎車，甚還冒著生命危險共乘上路，在巷弄內被警方查獲，經交通部公路局高雄區監理所台東監理站依法裁罰1萬2千元罰單。近期花蓮分署配合法務部行政執行署「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」，本月12日書記官至義務人台東市戶籍址現場訪查，當日未會晤本人故留下通知書，郭姓男子3日後即15日自行到分署繳清罰鍰及執行必要費用共12,597元。
 
花蓮分署再次呼籲民眾，農曆春節家家歡樂團聚時節將近，安全才是回家唯一的路，除了自身千萬不要酒後上路外，也務必勸阻親友不要酒駕，以免一同挨罰。該分署將持續全力執行酒（毒）駕裁罰案件，以降低酒駕車禍發生率。

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