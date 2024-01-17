計程車春節加價30~50元！駕駛沒年終還要抽成　工會要主管機關出面

▲春節計程車將加價30元到50元不等。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

全台計程車春節將加價30元到50元不等，兩駕駛工會今(17日)發出聯合聲明，指計程車司機沒有年終獎金，過年犧牲與家人團聚時間載客，但各叫車系統仍對春節加價抽成，且抽成差距大，最多抽成25%，呼籲平台不要對春節加價抽成，並要求主管機關介入管理高抽成現象。

農曆春節全台計程車將於2月5日到2月14日加價30元到50元不等金額，北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位預約接送從業人員產業工會今發出聯合聲明，指計程車司機沒有年終獎金，更在春節期間犧牲與家人團聚時間服務消費者。

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兩工會表示，近年來消費者使用APP叫車軟體叫計程車已成消費主流方式，各家系統業者對司機抽成差距非常大，Uber系統25%，台灣大車隊12.5%，Line Taxi為12.5%，Yoxi則是10%，而春節期間計程車司機犧牲與家庭團聚的春節加價30元到50元不等，但各家系統業者仍針對一年一次的春節加價部分採取抽成。

兩工會呼籲，各系統業者應該秉持企業良心與企業社會道德責任，立即針對計程車春節加價部分取消對計程車司機的抽成，讓計程車司機一年僅有一次的加價福利能回歸到計程車司機身上，並喊話全台各地方主管機關主動與各系統業者勸說，針對春節加價部分業者不要抽成。

工會更指出，Uber系統中Uber多元計程車抽成25%，而同樣車款的Uber小黃抽成10%，二者抽成相差高達15%，已經嚴重剝削多元計程車司機，工會也呼籲交通部應該要立即召開檢討會議，針對此嚴重剝削多元計程車司機的高抽成制定方案。

交通部表示，依據計程車客運業服務辦法規定，車隊可以收取服務費用，服務費用基準要提報公路主管機關，以北北基計程車為例，主管機關為地方政府交通局，服務費用需刊登網頁並公開公告資訊後才能實施，公告對象包括計程車駕駛人。

交通部指出，民國108年和109年也曾針對計程車客運服務訂定服務費用收取上限等議題討論，每個車隊服務內容不太一樣，駕駛人是否要加入，車隊要如何吸引駕駛加入，都有各自考量，取決市場機制，是否公權力要介入，對於不同比例抽成，大家都有各自的看法，未達成共識。

