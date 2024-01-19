求歡遭拒！男房仲拿跳蛋狂震硬上　女友錄下啪啪聲…他遭判6年

▲台南一名男房仲酒後2度硬上女友，遭判6年。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名房仲阿弘(化名)和女友琳琳(化名)交往3年，期間琳琳厭惡阿弘喝完酒就想做愛，拒絕阿弘求歡後，仍遭他拿情趣用品硬上，被琳琳錄下40分鐘性愛片，3個月後阿弘酒後再度不顧她意願硬上一次。兩人分手後，琳琳將阿弘告上法院。台南地院審理，法官判定阿弘犯行屬實，依犯乘機性交罪、強制性交罪，合併處6年徒刑。

判決指出，阿弘於前年6月5日晚間飲酒後，在琳琳住處想和她上床遭拒，竟在房內拿出跳蛋對琳琳狂震，過程中琳琳用台語喝斥他「不要給我舔」，但阿弘只停止舔舐她下體，仍繼續使用情趣用品。

之後，阿弘見琳琳沒反應，以為她因服用安眠藥而意識不清，竟直接硬上，而琳琳覺得阿弘不會中斷，直到結束後，才起身質問他為何不經同意就硬上，阿弘才驚覺女友並未熟睡。

同年9月13日晚間於琳琳住處，阿弘再度於酒後提出性行為要求，讓琳琳氣到發抖，嚴厲拒絕並持刀恐嚇制止，阿弘才假意放棄並安撫，等琳琳躺下準備入睡，阿宏竟翻身強壓硬上得逞。事發後琳琳怒說「你昨晚的行為就不是人」、「我說了」、「我不要」、「我就上次一樣...像個洋娃娃沒聲音...」、「你就一直弄一直弄」，阿弘則不斷道歉。

不久後兩人分手，阿弘於11月5日發送琳琳裸露上半身的畫面給她，琳琳認為遭偷拍恐嚇，報警處理，檢方調查後，在妨害秘密、恐嚇危害安全部分不起訴，但依家暴妨害性自主起訴阿弘。

全案審理時，琳琳提出6月所拍2段共40分鐘的性愛片當證據，根據她拍攝的影片，第一段阿弘求歡遭拒後，就無雙方對話，只剩下情趣用品震動頻率聲，第二段影片繼續震動聲，阿弘問琳琳「妳睡著了嗎？」、「妳有吃藥嗎？」，之後畫面開始晃動，伴隨啪啪聲、男子喘息聲，約7分鐘後，琳琳生氣的叫阿弘起來質問「我有說好嗎？」等語。

法官認為，阿弘在過程中多次懷疑並詢問琳琳吃否睡著、吃藥，而琳琳除了極小聲回答「嗯」之外，皆無任何反應，但阿弘仍未停止使用情趣用品，並與她發生性行為，而琳琳因與阿弘有感情糾葛，內心還在期待他改過，案發後僅責備阿弘犯行並繼續維持關係，也算合乎情理，另琳琳證稱兩人交往3年，她雖厭惡阿弘酒後求歡，但僅2次有明確拒絕，證詞並無誇大或誣陷阿弘的心態，判定阿弘犯行屬實，依犯乘機性交罪、強制性交罪，合併處6年徒刑。可上訴。