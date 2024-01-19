最強寒流「全台大降溫」時程出爐！10度上下擺盪至少48小時

▲寒流襲台倒數，下周一到下周四影響顯著。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流襲台倒數，氣象專家彭啟明表示，周日(21日)晚間起溫度急降，將有劇烈變化，下周一後還有一波大降溫，持續到下周四清晨，其中下周二到下周三10度上下溫度時間至少有36到48小時，會冷得很有感，將是今年入冬以來最強一波寒流，但不會像2016年霸王級寒流那麼冷，不會停班停課，請各位好好上班。

氣象專家彭啟明今(19日)在「彭博士氣象即時預報」節目表示，明天(20日)剛好是高中升大學學測，遇上大寒節氣，周五晚間到周六會有一波鋒面落過，有點變天的感覺，北部雲量多，會有短暫陣雨，中北部、東半部有短暫陣雨，周日開始轉冷，周日晚上開始溫度急降，下周一大降溫，下周一到下周四清晨都非常寒冷，下周四白天溫度略回升，下周五溫度回升更明顯。

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彭啟明表示，周日晚上到下周一溫度變化最大，北部這幾天溫度25到26度，周日開始有變化，周日晚間起將有劇烈變化到下周一，下周一急速降溫，下周一到下周四是降溫顯著變化過程，周日到下周一冷空氣強度為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，下周一到下周四為寒流，下周四白天回溫。

這波寒流影響時間長，彭啟明提醒，最低溫將出現在下周二、下周三到下周日清晨，其中台北市8到10度，北部空曠地區6到8度；中部9到11度，空曠地區6到8度；南部市區11到13度，空曠地區9到11度；花蓮市區11到13度，空曠地區9到11度，台東市區12到14度，郊區10到12度。

▲未來一周溫度趨勢。（示意圖／氣象署）

彭啟明強調，下周二到下周三10度上下溫度時間至少有36到48小時，會冷得很有感，將是今年入冬以來最強一波寒流，全台都會很有感，但沒有2016年霸王級寒流那麼冷，下周五之後回溫，下周二、三、四為低溫最顯著時刻。

彭啟明表示，台灣沒有低溫的停班停課標準，也沒有像2016年霸王級寒流那麼冷，所以沒有停班停課這個機會，請各位好好上班。

降雨分布部分，彭啟明表示，周五晚上到周六鋒面通過，中部以北有短暫陣雨，周日迎風面地區有短暫陣雨發生，下周一到下周三降溫配合水氣濕冷，水氣顯著增加，尤其北部中部，又濕又冷，中北部、宜蘭、花蓮陰雨時間長，低溫碰上水氣容易降雪，中北部山區降雪機率高，雪線為海拔1500公尺，中南部雪線為海拔2500公尺，拉拉山、太平山有機會降雪，北部陽明山大屯山頂多冰霰，要下到雪有點難。