入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

▲寒流周日起南下，下周二到下周四清晨最冷，局部地區最低溫下探6度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流周日南下灌頂，下周二到下周四清晨將是最冷時刻，台南以北跟宜蘭、花蓮有機會到7度到9度，局部空曠地區最低溫下探6度，其中下周二水氣多，又濕又冷，這波冷空氣不但是今年入冬最強寒流，也是冷最久的一波寒流，下周一晚間到下周二高山有機會降雪。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，鋒面今晚開始接近，明天鋒面通過台灣，今晚北部桃竹苗沿海會有降雨，明天白天降雨範圍更廣，苗栗以北、東半部有局部短暫雨，中部地區在明天白天之後也漸漸有局部雨，南台灣則是零星降雨、偶會透光。

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北台灣今入夜起開始降溫，明天高溫20到21度，中部、宜蘭、花蓮、台東約25到26度，南台灣26到29度，入夜後溫度約16到19度。

今年入冬最強寒流周日後灌頂，陳伊秀指出，周日寒流南下，因為鋒面已經過了，水氣減少，剩迎風面北部、東半部有局部降雨，北台灣因寒流南下開始降溫，北部和宜蘭白天高溫16到18度，中部周日溫度略降為23到25度，南台灣24到27度。

不過陳伊秀指出，這一波寒流影響最大的時間點在下周二到下周四清晨，是最冷時刻，台南以北跟宜蘭、花蓮有機會到7度到9度，南台灣包括高屏、台東約9到12度，空曠地區會再更低1到2度，局部空曠地區最低溫下探6度，不但是今年入冬最強寒流，也是冷最久的一波寒流，周四白天過後氣溫會逐步回升。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署）

陳伊秀指出，下周一、下周二水氣增多，華南雲雨東移，降雨範圍很廣，除南部平地多雲沒有降雨外，其他地方都有下雨，降雨比較全面的地區包括北部、宜蘭、花蓮有短暫雨，中部、台東、南部山區有局部短暫雨，下周三為迎風面地區包括北部、東半部有局部雨，下周二整天到下周三清晨將又濕又冷。

寒流加上水氣配合，下周也有機會追雪，陳伊秀表示，下周一晚上開始到下周二因水氣多，北部、宜蘭海拔1000到1500公尺以上高山有機會降雪，中南部、花東海拔2500到3000高山也有機會降雪。