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快訊／郭台銘低調返台！　今現身板橋慈惠宮參與神明安座儀式

▲▼郭台銘現身板橋慈惠宮。（圖／翻攝自Facebook／慈惠宮板橋）

▲郭台銘現身板橋慈惠宮。（圖／翻攝自Facebook／慈惠宮板橋）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘去年發起連署參選2024總統大選，不過卻在登記最後一天發布退選聲明。回顧整場選舉，郭台銘在2023年11月23日與民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜到台北君悅飯店會面後，就沒出現在公開場合，而在投票前兩天，網路上還鬧出假的「公開信」事件，呼籲大家支持國民黨「侯康配」。直到今天，板橋慈惠宮粉專才公布，鴻海創辦人郭台銘低調返台，今日至板橋慈惠宮，參與神明安座儀式的照片。

之前，藍白政營和鴻海創辦人郭台銘11月23日在君悅飯店進行協商，不過現場氣氛火爆，最終藍白合宣告破局，隔天為總統候選人登記日的最後一天，郭台銘宣布退選，並在螢光幕前消失了很長時間。

在總統大選投票前幾天，國民黨副總統候選人趙少康表示，多次試圖聯絡郭台銘，卻都直接進語音信箱，他並對郭喊話「剩下三、四天，郭台銘還是自己出來表態吧！你要做英雄還是狗熊？還是梟雄？就這幾天決定了，歷史會給你定位的。」

不僅如此，1月11日網路上更流傳一封署名郭台銘的「台灣阿銘公開信」，內文提及「就在這周六，集中火力將選票投給藍營候選人侯友宜、趙少康，因為他們兩位是最有可能當選的候選人！這是我的心願」，事後，聯電榮譽副董事長宣明智承認，該信是自己與友人共同草擬發出；對此，郭辦則嚴正否認，並要交由律師處理。直至選舉投票當天，郭台銘都沒有現身。

不過，板橋慈惠宮粉專今日發文表示，土地公殿舉行安座大典，邀請鴻海創辦人郭台銘與主委賴春穆、副主委李松鶴、常務監察委員賴春曄共同参與安座儀式隆重，祈福順利平安，從照片中可見郭台銘低調身影。

▲▼郭台銘現身板橋慈惠宮。（圖／翻攝自Facebook／慈惠宮板橋）

▲▼郭台銘現身板橋慈惠宮。（圖／翻攝自Facebook／慈惠宮板橋）

▲▼郭台銘現身板橋慈惠宮。（圖／翻攝自Facebook／慈惠宮板橋）

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郭台銘慈惠宮

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