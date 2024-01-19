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100分考卷免費吃可麗餅！奧客沒換到大罵店家　老闆氣到宣布不辦了

▲100分考卷沒換可麗餅被奧客罵　店家心痛宣布：不辦了。（圖／取自玥達人手作可麗餅-樹林保安店臉書）

▲100分考卷沒換可麗餅被奧客罵，店家宣布以後不辦了。（圖／取自玥達人手作可麗餅-樹林保安店臉書）

記者黃士原／台北報導

為了鼓勵學生，新北市樹林的一家可麗餅專賣店1月17日及18日，舉辦「期末考滿分兌換活動」，同時提醒「售完等同活動結束」。不過卻有名婦人因為沒換到，竟大罵「害小孩期待落空」，還叫店家以後不要辦了，讓老闆氣到宣布「以後都不辦了！」

樹林一家可麗餅店1月17日及18日兩天，舉辦「期末考滿分兌換活動」，憑100分考卷可免費兌換可麗餅，同時提醒大家，活動兩天人潮眾多，除了只限現場排隊領取之外，也強調「售完等於活動結束」。

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▲100分考卷沒換可麗餅被奧客罵　店家心痛宣布：不辦了。（圖／取自玥達人手作可麗餅-樹林保安店臉書）

▲樹林一家可麗餅店舉辦「期末考滿分兌換活動」，也強調「售完等於活動結束」。（圖／取自玥達人手作可麗餅-樹林保安店臉書）

不過店家昨晚在粉專發文表示，有位婦人因太晚來而沒換到，竟然嗆「怎麼這樣做生意，真的很可惡」，還叫店家以後不要辦這種活動了，只會讓小朋友期待落空。而當時店家回覆，「不是只有妳沒有買到，很多人都沒有買到，為什麼別人沒買到還會說謝謝，而只有妳會這樣」。後來老闆還氣到捶牆，右手瘀青發腫而無法工作。

從店家公布的影片中可以聽到，一位婦人因為沒換到可麗餅，覺得會讓小孩期望落空，因此與店家起了爭執，還大聲嗆說不要再辦這種活動，而老闆也氣不過的回說「好，我們都不辦了」。可麗餅店也宣布，「未來也將不再舉辦，老闆的心真的很痛，期中期末活動，樹林店下台一鞠躬」，而正在進行的所有優惠全部暫停，今天公休一天調適心情。

對於奧客行為，網友紛紛留言支持店家「最差不良身教！」、「用心的老闆卻被這種沒品的老鼠屎糟蹋」、「有夠扯，活動內容寫那麼清楚」、「真的很誇張耶！希望老闆不要因為少數不講理又自私的人消磨掉你們的愛心，辛苦你們了」。不少人也支持老闆停辦的決定，同時還安慰說「別被這種不懂感恩的人影響心情」。

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