點7杯無糖木瓜牛奶！女喝1口飆「沒過7天鑑賞期」：不好喝退錢

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

這種客人真的令人無奈！有網友日前分享朋友經歷，提到友人在逢甲一間木瓜牛奶店上班，有次一位小姐上門點了7杯，特別交代「無糖」，友人便提醒會沒味道、不好喝，女子仍堅持己見。沒想到過半小時，對方卻跑回來吵「要退貨」，怒喊「根本不好喝，我要退錢！」還扯「沒過七天鑑賞期」，讓眾人也看傻。

一位女網友在Dcard分享朋友在木瓜牛奶店的工作經驗，當天女子上門，點了7杯木瓜牛奶，特別交代「我七杯都不要加糖喔！」友人於是提醒，「小姐，木瓜牛奶如果沒加糖會沒味道，不好喝的，妳要不要考慮換一下？」對方仍堅持，「不用，我就是不要糖」，在拿到7杯飲料後就離開了。

豈料，過了大約30分鐘，女子卻提著一袋飲料回來，「我要退貨，你這個根本不好喝，我要退錢！」朋友就告知，「小姐，妳已經離開半小時了，而且飲料商品基於個人衛生還有防疫問題，我不能讓妳退貨捏！」

對方聽聞卻相當憤怒，語氣很兇又很大聲地發飆，「我只有蓋子打開，用吸管喝一口而已，我其他都沒開過啊！為什麼不能退！」她聲稱飲料沒全開，只要退六杯的錢而已，怒吼「你憑什麼不讓我退？我還沒過七天鑑賞期欸！你這樣我要去投訴你店的食安問題根本不合格嘛！你服務態度那麼差做什麼服務業！」

原PO不禁為友人抱不平，「真的第一次聽到這種事欸！飲料一開始就應該確定想好要做什麼口味了，而且人家一直跟你說無糖不好喝不好喝，是沒在聽嗎？」而且女子事後似乎真的跑去檢舉食品安全問題，朋友則被連累降薪，「公司說他對客人的服務態度不夠好、不夠謙卑，所以引發一連串後續問題。」就有人也傻眼留言，「真是什麼人都有。」