女駕駛國3猛撞緩撞車！後車急切「彈飛碰聯結車」　工人嚇喊三字經

記者吳世龍、劉人豪／高雄報導

國道3號南下377K田寮路段，17日早上8時7分發生自小客車撞擊緩撞車後，再波及另外2車的車禍事故，而當時的事發畫面也曝光，詳細事故原因仍待調查釐清。

▲女駕駛沒注意到前方緩撞車迎面撞上。（圖／記者吳世龍翻攝）

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」19日上傳一段行車記錄器影片，一輛緩撞車停在內側，隨後有輛白色自小客車高速逼近，在未減速的情況下直接撞上緩撞車，車尾彈飛轉了180度，緩撞車上的工作人員嚇了一跳脫口還罵出三字經，而白色自小客車後方的另輛自小客車，似乎發現到有異狀，緊急切車道但已來不及，撞上白色轎車後往外線道噴飛，撞上一輛聯結車。

▲後方自小客車來不及閃，撞上白色自小客車後又被聯結車撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

第五公路警察大隊指出，36歲李姓女子駕駛自小客車行駛內側車道，疑因未注意車前狀態，撞擊施工緩撞車後，又１遭後方行駛內側車道之25歲黃姓男子駕駛的自小客車撞擊，黃男車輛隨後偏向外側，再遭行駛外側車道48歲尹男駕駛的聯結車撞上。

本件事故造成李女、黃男與一名緩衝車上的工作人員受傷，均自行就醫，經初步調查李女車輛無自動駕駛輔助系統，詳細事故原因仍待調查釐清。

▲國道3號南下377K田寮路段發生追撞事故。（圖／翻攝高速公路1968）