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「趴地長大」超萌影像曝！黃色小鴨旋風來襲　39家旅宿推優惠

記者賴文萱、郭玗潔／高雄報導

黃色小鴨重磅回歸！高雄市政府日前宣佈1月27日至2月25日黃色小鴨將在愛河灣，高雄流行音樂中心、崗山之眼及鳳山車站配合點亮黃燈，大立百貨及遠雄THE ONE亦相繼在建築外牆呈現可愛黃色小鴨燈光動畫，圓山飯店戶外噴水池也進駐一隻大黃色小鴨，以及約500隻小型黃色小鴨，相當吸睛；今又有39家飯店民宿推出住宿餐飲等優惠，喜迎海內外各地、積極搶攻黃色商機。

▲▼黃色小鴨入住高雄圓山飯店。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃色小鴨入住高雄圓山飯店。（圖／記者賴文萱翻攝）

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觀光局長高閔琳表示，睽違十年，市府觀光局特別邀請黃色小鴨重返高雄，以「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」為主題，在高雄打造多處溫暖療癒的「黃色角落」地景裝置，讓全國及國際遊客感受高雄溫暖療癒的城市氛圍。歡迎民眾手刀訂房來高過年，感受黃色小鴨的萌魅力！

高閔琳局長說明，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，活動除黃色小鴨重返愛河灣，也將在16-18號碼頭推出遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動。

▲▼黃色小鴨入住高雄圓山飯店。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲飯店分享黃色小鴨充氣長大的過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

為迎接黃色小鴨重返愛河灣，觀光局也進一步與大立百貨、遠雄THE ONE大樓、鳳山車站及在地飯店業者合作，打造小鴨外牆造型燈光並推出住房餐飲優惠。其中，旅宿業者一接獲黃色小鴨即將重返高雄的訊息，立即迅速推出住房或餐飲優惠，搶搭這股「黃色旋風」，目前統計已有39家旅宿業提出配套或折扣方案。

觀光局指出，「高雄萬豪酒店」推美拍打卡住房專案，平日入住每房每晚6388元起，於社群平台標註指定文字，限量享有提早入住禮遇。「高雄福華大飯店」於小鴨展出期間，姓「黃」或是姓名中有「ㄧㄚ」發音的民眾，消費打卡即可兌換黃色馬卡龍乙顆。

▲▼黃色小鴨入住高雄圓山飯店。（圖／記者賴文萱翻攝）

「漢來大飯店」則推出平日6353元起入住俯瞰港灣客房，加贈漢來小鴨玩偶等周邊好禮。「麗尊酒店」及「帕可麗酒店」主打「入住出示與黃色小鴨的合照並於臉書按讚」，即贈小鴨限量手作餅乾。「寒軒國際大飯店」則推出一泊二食專案，每房每晚優惠4,200元起。「高雄圓山大飯店」雙人房平日4850元起，消費滿額再享餐飲優惠。

另「晶英國際行館」於活動期間平日入住7899元起，贈送高樓酒吧限定飲品，房客用餐還享優惠。「福容大飯店高雄」則推出愛河、港景客房5,699元起，限量贈小鴨造型禮。「承億酒店」住房6600元起，即可享獨特的遊艇賞鴨行程。鄰近港灣「翰品酒店高雄」力推黃色狂潮專案，入住雙人房3299元起，即可品嘗一鴨四吃雙人饗宴及小鴨造型甜點。「高雄洲際酒店」民眾憑與小鴨合照，即享指定餐廳免服務費。

▲▼高雄流行音樂中心、崗山之眼近日都亮起黃色燈光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄流行音樂中心去年底就亮起黃色燈光。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，甫新設立「福容徠旅高雄」入住黃色風格主題房4,588元起，可獲限量小鴨贈禮。「家和商旅」推出雙人房平日1099元、假日2299元，入住穿黃色衣服，視房況升等商務房並免費延退2小時。

「河堤美學商旅」集團，主打「浪漫愛之船住宿專案」，平日住宿享85折再贈「愛之船全票」，以不同視角賞小鴨。「和逸‧高雄中山館」住房優惠5,140元起，搭配精美文創小禮。「阡陌一舍UNS」不僅在店門口設置黃色角落地景供旅客打卡拍照，更祭出與小鴨打卡合照享有餐飲及扮手禮折扣。

觀光局補充，歡迎大家過年來高雄，感受高雄的熱情與好客；誠摯推薦遊客造訪各處黃色圓形笑臉地景與黃色小鴨身影等「黃色角落」，來趟獨特的尋鴨趣；同時也要記得趁早手刀訂房享受住宿或餐飲等各項優惠。目前計39家旅宿推出優惠，尚還有多家旅宿優惠持續推出中，更多住房優惠訊息及旅遊資訊可上高雄旅遊網（https://khh.travel/）查詢。

▲▼高雄流行音樂中心、崗山之眼近日都亮起黃色燈光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄崗山之眼也亮起黃色燈光。（圖／記者賴文萱翻攝）

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